2017-01-23 05:56:00.0

Verordnung Was halten die Flugbegeisterten von der Verordnung?

Das Bundeskabinett hat gerade neue Regeln für Drohnen verordnet. Im Wittelsbacher Land stoßen sie nicht nur auf Begeisterung. Modellflieger sind teilweise besorgt. Von Katja Röderer

Die Auswahl an Drohnen ist groß. Vom technischen Spielzeug für Hobbyflieger bis hin zu gewerblich genutzten Geräten ist alles für alle zu haben. Noch. Das Bundeskabinett hat jetzt Regeln für Drohnen aufgestellt. Der Entwurf der Verordnung ist soeben beschlossen worden. Nicht alle im Wittelsbacher Land sind davon begeistert.

Einig sind sie sich aber zumindest darüber, dass die neue Plakette mit Namen und Adresse des Besitzers an jedem Flugobjekt ab 250 Gramm sinnvoll ist. Das Namensschild freut auch die Polizei. Erich Weberstetter ist Dienststellenleiter bei der Aichacher Polizei, die schon des Öfteren mit Drohnen zu tun hatte. „Das ist auf jeden Fall ein Vorteil“, sagt Weberstellter über das Namensschild. „Jede Maßnahme, die der Identifikation dient, macht es uns natürlich leichter.“ Stürzt eine Drohne ab oder richtet Schaden an, weiß die Polizei, an wen sie sich wenden muss. Weberstetter sagt aber auch: „Wir werden nicht jede Drohne kontrollieren, die gerade in der Luft ist. Es sei denn, es ergeben sich Anhaltspunkte für eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit.“

ANZEIGE

Für Drohnen ab zwei Kilogramm ist neben der Plakette auch eine Art Führerschein nötig. Bei diesen Geräten müssen spezielle Kenntnisse nachgewiesen werden. Größere Drohnen ab fünf Kilogramm dürfen dann nur noch von Personen ab 16 Jahren navigiert werden, die bei einer anerkannten Stelle eine Prüfung für einen Drohnen-Führerschein abgelegt haben. Diese Bescheinigung soll zehn Jahre gelten und auch online erworben werden können.

Roland Hannak hat schon öfter bei Festivals im Wittelsbacher Land das Geschehen mithilfe einer Drohne von oben festgehalten. Der Modellflieger kennt sich aus mit den Bestimmungen. Wie er berichtet, wolle unter anderem der Bundesverband der Copter Piloten Schulungen hierzu anbieten.

Hannak geht davon aus, dass Drohnen mit einem Gewicht von mehr als fünf Kilo eher gewerbliche Nutzer interessieren. „So ein Gerät hat eine Spannweite von gut einem Meter“, rechnet er vor. Auch Hannak sieht Vorteile bei der geplanten Plakette. Damit ausgerüstet würden die Fluggeräte eher zurückgebracht werden, falls sie doch einmal abstürzen, hofft er. Drohnen und Modellflugzeuge dürfen auch heute nicht außer Sichtweite geflogen werden. Höher als 100 Meter sollen Drohnen nicht steigen. Vor allem über die Flughöhe macht sich der Vorsitzende des Modell-Flug-Clubs Sielenbach, Rudi Bergmann, derzeit Sorgen. Er fürchtet, dass sie im Laufe der Diskussion auch für Modellflieger noch reduziert werden könnte. Auf genau 308 Meter sei sie auf dem Sielenbacher Modellflugplatz festgelegt. „Möglicherweise ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagt er. Wie Bergmann erklärt, werde die Thermik für ein Flugzeug mit vier Metern Spannweite erst ab 300 Metern Höhe wirklich interessant. Schon jetzt gebe es viele Reglementierungen für Modellflieger auf den Flugplätzen. Wenn nun auch noch die Flughöhe eingeschränkt wird, kann Bergmann sich die Zukunft des Modellflugs eigentlich nicht mehr vorstellen. Wie es in der neuen Verordnung heißt, sollen Flugplätze aber – abgesehen von der Plakette – von den Änderungen unberührt bleiben. (kabe)