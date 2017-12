2017-12-08 09:03:00.0

Nahverkehr Was sich bei den Buslinien ändert

Bei öffentlichen Verkehrsmitteln des Augsburger Verkehrsverbunds gilt ab Sonntag, 10. Dezember, der neue Fahrplan. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor.

Adventszeit ist Fahrplanwechsel-Zeit: Ab Sonntag, 10. Dezember, werden im Nahverkehr europaweit Fahrpläne umgestellt. Die wichtigsten Änderungen des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) für Regionalbuslinien im nördlichen Kreis Aichach-Friedberg im Überblick:

Buslinie 206 (Friedberg – Dasing – Gallenbach – Aichach) Seit Dezember 2016 wird der Gewerbepark B300/Ecknach von einigen Bussen der AVV-Regionalbuslinien 206 und 222 angefahren. Zur besseren Erschließung der einzelnen Wohngebiete im Stadtgebiet Aichach gehen die betroffenen Fahrten zukünftig über die Münchener Straße und fahren die Haltestellen „Aichach, Landratsamt“ und „Aichach, Fa. Zorn“ an. Wegen der geänderten Linienführung können die Haltestellen „Aichach, Augsburger Straße“ und „Aichach, Abzweigung Ecknach“ nicht mehr angefahren werden. Die erste Fahrt von Aichach zum Gewerbepark startet an der Haltestelle „Aichach, Bahnhof“ drei Minuten früher. Neue Abfahrtszeit ist um 5.36 Uhr. Alle nachfolgenden Haltestellen werden ebenfalls drei Minuten früher angefahren. Mit dem neuen Fahrplan werden von der Buslinie 206 folgende Haltestellen angefahren: „Aichach, Bahnhof“, „Aichach, Stadtpfarrkirche“, „Aichach, Stadtplatz (A+B)“, „Aichach, Landratsamt“, „Aichach, Fa. Zorn“, „Aichach Peter-und-Paul-Straße“, „Aichach, Industriestraße Süd“ und „Aichach Karl-Schiller- Straße“.

Buslinie213 (Friedberg – Derching – Aulzhausen) Die Nachmittagsfahrt um 16.30 Uhr von Friedberg nach Aulzhausen wird nur noch von Montag bis Donnerstag (an Schultagen) angeboten, freitags entfällt diese Fahrt künftig.

Buslinie 222 (Aichach – Obergriesbach – Edenried) Seit Dezember 2016 wird der Gewerbepark B300/Ecknach von einigen Fahrten der AVV-Regionalbuslinien 206 und 222 angefahren. Änderungen siehe Buslinie 206.

Buslinie 225 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Inchenhofen – Mainbach) Die AVV-Regionalbusse fahren weiterhin ab Augsburg Hauptbahnhof am Steig L in der Halderstraße ab. Die ankommenden Fahrten aus dem Raum Mainbach/Affing/Mühlhausen fahren wieder die reguläre Haltestelle „Augsburg, Theater“ (Steig E) in der Fuggerstraße an.

Buslinie 227 (Aichach – Aindling – Rehling) Die Nachmittagsfahrt um 15.28 Uhr von der Haltestelle „Aichach, Schulzentrum“ nach Rehling fährt künftig vier Minuten früher ab: 15.24 Uhr.

Buslinie 228 (Gaulzhofen – Stotzard – Petersdorf – Aichach) Betroffenen Regionalbusse fahren künftig auch die neu eingerichtete Haltestelle „Schönleiten, Riedweg“ an.

Buslinie230 (Aichach – Inchenhofen – Pöttmes) Zur besseren Anbindung des Schulstandortes Pöttmes (Wirtschaftsschule) werden nur an Schultagen drei zusätzliche Fahrten angeboten: „Aichach, Schulzentrum“ ab 7.12 Uhr, „Pöttmes, Schule“ an 7.46 Uhr, „Pöttmes, Schule“ ab 13 Uhr, „Aichach, Schulzentrum“ an 13.35 Uhr, „Pöttmes, Schule“ ab 15.30 Uhr, „Aichach, Schulzentrum“ an 16.05 Uhr.

Buslinie 242 (Aichach – Kühbach – Schiltberg – Metzenried) In Absprache mit dem Markt wird die Haltestelle „Kühbach, Abzweigung Oberschönbach“ aufgegeben.

Buslinie 301 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Petersdorf – Pöttmes) Samstags entfällt künftig die erste Fahrt um 6.14 Uhr ab Augsburg. Dafür wird eine zusätzliche Fahrt um 18.44 Uhr ab Haltestelle „Augsburg, Hauptbahnhof“ eingerichtet. Alle Fahrten gehen samstags über Lechhausen. Die Fahrt 12.32 Uhr ab Haltestelle „Augsburg, Theater“ fährt wegen des hohen Verkehrsaufkommens montags bis freitags bereits um 12.28 Uhr ab, um die Anschlüsse in Affing, Iglbach einhalten zu können.

Buslinie 302 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Petersdorf – Ebenried) Die AVV-Regionalbusse fahren in Schönleiten künftig auch die neue Haltestelle „Riedweg“ an.

Buslinie 303 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Gebenhofen) Um Verspätungen wegen des hohen Verkehrsaufkommens um die Mittagszeit zu vermeiden, werden die Fahrten um 12.24 Uhr und 13.32 Uhr ab der Haltestelle „Augsburg, Theater“ sowie 12.56 Uhr ab der Haltestelle „Gebenhofen“ zeitlich geringfügig vorverlegt.

Buslinie 305 (Augsburg – Mühlhausen – Oberach – Rehling – Aindling) Die Fahrt an Samstagen um bislang 19.30 Uhr ab Aindling beginnt auf Wunsch der Fahrgäste künftig bereits um 18.30 Uhr.

Buslinie 306 (Augsburg – Gersthofen – Langweid – Oberach – Aindling) Die Busse fahren in Stettenhofen zusätzlich die neue Haltestelle „Stettenhofen, Süd“ an.

Buslinie 310 (Meitingen – Langweid – Unterach) Die Linie wird wegen nicht mehr vorhandener Nachfrage eingestellt.

Buslinie 320 (Pöttmes – Ebenried – Osterzhausen – Axtbrunn – Hohenried) Die AVV-Busse fahren in Schönleiten zusätzlich die neue Haltestelle „Riedweg“ an. Bei einzelnen Fahrten wurde zudem die Reihenfolge der Haltestellen geändert und damit auch die Abfahrtszeiten an den einzelnen Haltestellen.

Buslinie 410 (Augsburg – Meitingen – Thierhaupten – Baar – Reicherstein) Bei den vor allem für Schüler wichtigen Fahrten wird die Haltestelle „Osterzhausen, Ort“ aufgenommen. Wegen der längeren Fahrzeit müssen die betroffenen Fahrten zeitlich angepasst werden. Einige Fahrten werden zudem wegen des geänderten Schienenfahrplanes geringfügig angepasst. Die Fahrt um 16.44 Uhr ab „Meitingen, Bahnhof“ Richtung Baar verkehrt zusätzlich zum Ausstieg über Waltershofen. Die Buslinie 410 fährt künftig auch die neuen Haltestellen „Langweid, Augsburger Straße“ und „Stettenhofen, Süd“ an. Die Linie 410 muss wegen der geplanten Sanierung der Lechbrücke zwischen Meitingen und Thierhaupten voraussichtlich zwischen März und November mit einem eingeschränkten Ersatzfahrplan verkehren wird.

Buslinie 411 (Ortsverkehr Thierhaupten) Die Fahrt um 12.45 Uhr ab Haltestelle „Thierhaupten, Schule“ fährt an allen Schultagen und erhält an der Haltestelle „Thierhaupten, Marktplatz“ Anschluss von der Linie 410. Diese fährt um 12.25 Uhr an Haltestelle „Meitingen, Rathaus“ ab. Die Fahrt 7.23 Uhr ab Neukirchen beginnt drei Minuten früher um 7.20 Uhr.

AVV-Rufbuslinie 411 (Thierhaupten – Lechlingszell) Die AVV-Rufbuslinie 411 wird bislang nur in sehr geringem Umfang nachgefragt. Das Angebot wird deshalb im Laufe des Frühjahrs eingestellt. (AN)

Fahrplanauskünfte Im Internet unter www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof auch telefonisch unter 0821/157000. Mobile Fahrplanauskunft über Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil.