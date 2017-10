2017-10-28 15:15:00.0

Wasserschaden Wasserrohrbruch führt in Rehling zu Verkehrschaos

Die Bergstraße wird zeitweise gesperrt. Auch die Wasserversorgung und Telefone fallen aus.

Mitten im Feierabendverkehr gab es am Donnerstagabend ein kleines Verkehrschaos in Rehling. Nachdem im Bereich der Tankstelle Haberl ein starker Wasserstrahl durch die Asphaltdecke gekommen war, wurde die Bergstraße komplett gesperrt. Ursache war ein Wasserrohrbruch in einer der Hauptversorgungsleitungen in diesem Bereich.

Nachdem gleichzeitig die parallel verlaufende Alte Bergstraße wegen des Tauschs von Wasserschiebern nicht befahrbar war, mussten Autofahrer den Bereich weiträumig umfahren. Sie über Unterach-Allmering, über Au oder auch über Sägmühl fahren. Linienbusse konnten das Rathaus nicht mehr anfahren, Fahrgäste mussten die halbe Bergstrecke hochlaufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rehling regelte den Verkehr. Da es schon dunkel wurde, mussten Lichtquellen beschafft werden, um die Baustelle auszuleuchten. Ein Bagger musste ran, um das Leck zu finden. Dabei passierte ein weiteres Malheur.

Da die Straße in dem Bereich schon stark ausgespült war, lief die Baugrube schnell mit Wasser voll und die Arbeiter übersahen andere Leitungen. So wurden bei dem Versuch, den Wasserrohrbruch zu beheben, ein Abwasseranschluss und die Telefonleitung der Deutschen Telekom beschädigt. Dadurch waren die Hausanschlüsse vieler Telefonkunden gestört. Auch der EC-Automat an der Tankstelle an der Bergstraße war außer Betrieb. Zudem war die Wasserversorgung mehrerer Häuser für Stunden unterbrochen.

Schon am frühen Freitagmorgen waren die ersten Arbeiter im Einsatz, um die entstandenen Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Dann konnte schnell der Verkehr zumindest wieder einseitig an der Baustelle vorbei geleitet werden. (at)