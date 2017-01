2017-01-11 18:20:00.0

Sicherheit Wasserwacht warnt: Eisflächen im Kreis Aichach-Friedberg nicht betreten

Auf Seen im Wittelsbacher Land besteht derzeit noch Lebensgefahr. Was Sie in einem Notfall tun können.

Auch wenn bei klirrend kalten Temperaturen die Sonne lacht und die Eisflächen auf den Seen tragfähig scheinen: Noch ist das Betreten lebensgefährlich. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)