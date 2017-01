2017-01-28 12:33:00.0

Stadtrat Weg frei für Wohnpark statt Mea-Hallen

Wie viele Menschen unweit der Aichacher Sudetenstraße einmal wohnen werden, steht derzeit noch nicht fest. Griesbacherl soll geöffnet werden Von Gert-Peter Schwank

Von Gert-Peter Schwank

Aichach Gut Ding will offensichtlich Weile haben. Bereits im Jahr 2013 hatte sich der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats mit der Planung eines Wohnparks zwischen Sudetenstraße und Franz-Beck-Straße befasst und das Konzept für das Wohnquartier akzeptiert. Durch vereinzelte Änderungen brachte der Stadtrat vergangenen am Donnerstag den geplanten Wohnpark in der Innenstadt, für den die alten Meisinger Hallen abgerissen werden müssen, auf den Weg hin zu einer Genehmigung per Bebauungsplan.

ANZEIGE

Bauamtsleiterin Martina Illgner hofft, wie sie gestern gegenüber unserer Zeitung sagte, dass man „noch in diesem Jahr“ in das nötige Verfahren einsteigen kann. Wie viele Menschen dort einmal wohnen werden, lasse sich zum jetzigen Stand der Planung noch nicht sagen, ebenso nicht die Zahl der Wohnungen. Fest steht aber, es handelt sich um Geschosswohnungsbau und eine „verdichtete Bauweise“, in der laut Illgner in Teilen eine Mischung mit Gewerbe vorgesehen ist.

Ziel des Bebauungsplanes sind die Schaffung einer Straßenverbindung von der Franz-Beck- bis zur Sudetenstraße, die Entwicklung eines Wohngebietes, die Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen für das angrenzende Ärztehaus und die Teilöffnung des Griesbacherls im westlichen Bereich des Gebietes. Vorgesehen sind in Richtung Hit-Markt vier Wohnblöcke mit Penthäusern und Tiefgaragen.

Zahlreiche Stellplätze sollen auch die angespannte Parksituation am Kastanienhof entlasten. Die Gestaltung als Ensemble soll die Wohnbebauung wie ein eigenes Quartier wirken lassen. Notwendig wird zunächst erst einmal der Abbruch der bestehenden alten und längst maroden Meisinger-Hallen am Schnittpunkt Sudetenstraße/Sankt-Helena-Weg. Für das Ärztehaus werden laut Planung rund 30 weitere und dringend benötigte Parkplätze entstehen. Die vier Wohnblöcke in Ost-West-Richtung sollen in mehreren Bauabschnitten verwirklicht werden.

Durch geringfügige Änderungen (zwei Grundstücke werden aus dem Geltungsbereich herausgenommen) soll der Bebauungsplan jetzt endlich auf den Weg gebracht werden. Der langjährige MEA-Firmenchef und frühere CSU-Stadtrat Hannes Meisinger nahm als Zuhörer an der Sitzung teil.

Am Rande der Sitzung erinnerte Meisinger gegenüber den anwesenden Pressevertretern an die problematische Verkehrssituation in der recht schmalen, von der Werlbergerstraße abzweigenden Sudetenstraße, in die manche Autofahrer viel zu schnell einfahren. Wenigstens eine Mittelmarkierung könnte da seiner Meinung nach als Orientierungshilfe dienen, um die zu schnellen Autofahrer etwas auszubremsen. (mit jca)