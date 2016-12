2016-12-22 09:00:00.0

Gericht Weigls Anwälte werfen Staatsanwaltschaft Willkür vor

Verteidiger fordern bei Neuauflage des Prozesses gegen Franz Josef Weigl, das Verfahren wegen Einkommenssteuerhinterziehung einzustellen. Was der Richter sagt. Von Nicole Simüller

In der Neuauflage des Prozesses gegen den Unternehmer Franz Josef Weigl haben die Verteidiger gestern die Staatsanwaltschaft massiv kritisiert. Weigl steht erneut wegen Umsatzsteuerhinterziehung vor dem Landgericht Augsburg. Seine Anwälte Frank Eckstein und Jan Olaf Leisner forderten, das wiederaufgenommene Verfahren wegen Einkommensteuerhinterziehung gegen Weigl einzustellen.

Zur Erinnerung: Der heute 58-jährige Gründer des früheren Pöttmeser Automobilzulieferers war am Landgericht 2014 rechtskräftig wegen zweier schwerer Bankrottverstöße zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte ihn auch der Hinterziehung von 1,4 Millionen Euro Umsatzsteuern schuldig gesprochen und dafür zusätzlich eine Geldstrafe von 700 Tagessätzen à zehn Euro verhängt. Das damalige Urteil war nach einem „Deal“ zustande gekommen: Die Staatsanwaltschaft stellte weitere Verfahren gegen Weigl ein, dieser legte ein Geständnis ab. Seine Verteidiger gingen später in Revision, was rechtlich möglich ist, in der Praxis aber als ungewöhnlich gilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob später nur den Teil des Urteils auf, der sich auf die Umsatzsteuer bezog. Darüber verhandelt das Landgericht jetzt neu.

Zusätzlich nahm die Staatsanwaltschaft eines der eingestellten Verfahren wieder auf. Sie wirft Weigl vor, nach dem Verkauf des Göteborger Werks seiner Unternehmensgruppe 6,6 Millionen Euro Einkommensteuer und 363000 Euro Solidaritätszuschlag hinterzogen zu haben. Auch darüber verhandelt derzeit das Landgericht.

Eckstein hielt Staatsanwalt Johannes Ballis gestern indirekt Vertrauensbruch vor. Weigl sei bei seinem Geständnis davon ausgegangen, dass alle weiteren Verfahren gegen ihn eingestellt bleiben. Diese Absprache sei Basis der Verständigung gewesen. „Die Wiederaufnahme ist willkürlich“, monierte Eckstein. „Die Staatsanwaltschaft versucht unzulässigerweise, Druck auf den Angeklagten Weigl auszuüben.“

Dass er Rechtsmittel eingelegt habe, dürfe kein Grund zur Wiederaufnahme eines eingestellten Verfahrens sein. Diese verstoße gegen prozessuale Grundsätze und gegen Weigls Recht auf ein faires Verfahren. Hätte sein Mandant das Urteil vom Juli 2014 nicht angefochten, wäre es vermutlich bei der Einstellung des Verfahrens wegen Einkommensteuerhinterziehung geblieben, so Eckstein. Die Anklageschrift genüge außerdem nicht den Anforderungen und hätte deshalb gar nicht erst zugelassen werden dürfen.

Wie Eckstein beantragte auch sein Kollege Leisner, das Verfahren einzustellen. Der Bankrott und die Steuerhinterziehung seien dieselbe Straftat. Beides sei Gegenstand des Verfahrens im Jahr 2014 gewesen und nicht voneinander zu trennen.

Nach einer Unterbrechung gab die Zehnte Strafkammer unter Vorsitz von Richter Wolfgang Natale eine vorläufige Einschätzung zu den Anträgen der Verteidiger ab: Natale hielt die Anklageschrift für zulässig und den Einwand, der Vorwurf der Einkommensteuerhinterziehung sei quasi mit dem Urteil von 2014 erledigt, für nicht haltbar. Es habe sehr wohl einen Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben.

Um die Umstände des „Deals“ von 2014 zu klären, könnte es zu einer Besonderheit kommen: Das Gericht erwägt, die Vorsitzende der damals zuständigen Zweiten Strafkammer, Richterin Dorothee Singer, sowie den damaligen und jetzigen Staatsanwalt Ballis als Zeugen zu hören. Weigl, der sich vor dem Gerichtssaal als unschuldig bezeichnete, äußerte sich im Prozess auf Anraten seiner Anwälte nicht. Als er gestern doch etwas einwerfen wollte, unterband Eckstein das sofort. Der dritte Verteidiger, Wolfgang Kreuzer, hat sein Mandat beendet. Gestern wurden die ersten Zeugen vernommen, darunter ein Beamter der Kripo Augsburg. Der Prozess wird am 9. Januar fortgesetzt.