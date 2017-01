2017-01-06 10:56:00.0

Krippe Weihnachten auf drei Quadratmetern in der Sulzbacher Kirche

Drei begeisterte Krippenbauer arbeiten jeweils mindestens sechs Stunden, um eine schöne Krippenlandschaft aufzubauen. Heute Nachmittag ist sie zu sehen Von Katharina Wachinger

Fürs Foto sind die Heiligen Drei Könige schon angereist. Traditionsgemäß werden sie erst heute in der Krippe der Kirche in Sulzbacher aufgestellt.

Die Krippe in der Sulzbacher Kirche St. Verena können die Kirchenbesucher schon seit Heiligabend bewundern, doch drei Figuren fehlen noch: Caspar, Melchior und Balthasar, die Heiligen Drei Könige. Sie kommen traditionsgemäß erst am 6. Januar, dem Hochfest der Erscheinung des Herrn, dazu.

Roland und Hans Heinzlmeier und Thomas Friedl sind begeisterte Krippenbauer, auch wenn’s eine „Riesenarbeit“ ist, wie sie sagen. Seit zehn Jahren arbeiten sie im Team für Aufbau und Gestaltung der Weihnachtskrippe in der Sulzbacher Kirche. Roland Heinzlmeier wurde schon die Jahre zuvor von Anton Kahlhofer in die Kunst des Krippenbaus eingewiesen. Bei dem damals 15-jährigen war damit das Interesse für die Gestaltung des Weihnachtsgeschehens geweckt.

ANZEIGE

Schon einige Wochen vor Weihnachten, je nach Witterung, holen Vater und Sohn Heinzlmeier Moos, Bäumchen und Farne aus dem Wald. Wenn der Unterbau steht, muss zuerst der Höhenunterschied für die hügelige Landschaft ausgeglichen werden. Erst dann geht es an die Feinarbeit. Ein Teil der Ausstattung stammt noch aus der Zeit Kahlhofers. Jedes Jahr kommt etwas Neues hinzu, seien es nur Kleinigkeiten. Das Blockhaus auf der linken Seite wurde erweitert und mit Vorhängen und einem neuen Kamin aufgemöbelt. Auf der rechten Seite plätschert ein Bächlein durch die Landschaft. Mühlrad und Mühlenhaus stammen aus der Hobbywerkstatt von Thomas Friedl.

55 Holzfiguren bevölkern die Landschaft auf dem rechten Seitenaltar. Gespendet haben sie Sulzbacher Bürger, gekauft wurden sie von einem Holzschnitzer aus der Umgebung. Der Stall und die Hütten sind in Eigenregie gebaut.

Auf knapp drei Quadratmetern breitet sich die Krippenlandschaft aus. Ideen für eine Vergrößerung sind durchaus vorhanden. Doch dazu fehlt leider der Platz, bedauern Thomas und Roland. Für gewöhnlich ist vor dem rechten Seitenaltar, wo die Krippe aufgebaut ist, der Platz für die Ministranten reserviert.

Mindestens sechs Stunden investiert jeder der drei Hobby-Krippenbauer in den Aufbau der Weihnachtskrippe und das Drumherum. Und auch zu Hause in der Familie steht bei allen Dreien, wie könnte es anders sein, eine Krippe. Am Dreikönigstag wird die Kirche zur Besichtigung 13 bis 15 Uhr geöffnet sein. Dann stehen auch Friedl und die beiden Heinzlmeiers den Besuchern Rede und Antwort. Für „ein nettes Gespräch, das sich oft daraus ergibt“, haben sie nichts einzuwenden, fügt Roland Heinzlmeier hinzu. Die Sulzbacher Kirche ist am heutigen Freitag, 6. Januar, von 13 bis 15 Uhr geöffnet.