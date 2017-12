2017-12-15 09:00:00.0

Aichach Weihnachten rockt wieder

„Christmas Rock“ findet am Samstag mit dem IG-rock-Ensemble auf dem Aichacher Christkindlmarkt statt

„Christmas Rock mit dem IG-Rock-Ensemble“ ist am morgigen Samstag, 16. Dezember, ab 18.30 Uhr auf der Bühne des Aichacher Christkindlmarkts angesagt – trotz der Auflösung der IG Rock (wir berichteten).

Bandleader Brugi Weber kündigt für den Auftritt wieder rockige Weihnachts-Songs für Groß und Klein an. Bei der Christmas-Band sollen zwei talentierte Nachwuchs-Musiker als Neuzugänge für eine „Blutauffrischung“ sorgen: Korbinian Pollanka am Keyboard und David Holzapfel am Bass werden neben altbekannten IG-Rock-Gesichtern wie Brugi Weber (Gesang), Ralph Dippel (Schlagzeug), Uli Mill und Tom Kucharek (beide Gitarre) die Bühne rocken. Verstärkt wird die Band an diesem Abend noch durch Richard Bauch an der Blues-Harp. Auch der zehnköpfige Christmas-Chor ist mit dem ein oder anderen neuen Gesicht verstärkt. Seit dieses Jahr im September wird fleißig geprobt. (zm)