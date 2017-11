2017-11-29 09:15:00.0

Advent Weihnachtsduft und Kerzenschein

Aichacher Christkindlmarkt startet am 1. Dezember. Über 30 Stände rund um das alte Rathaus bieten Weihnachtliches und Leckereien. Rahmenprogramm an den Wochenenden.

Der Aichacher Christkindlmarkt wird am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Das Bild zeigt den Markt von oben in einem früheren Jahr.

Die Vorfreude steigt. Bald können wieder Bratwurstsemmeln, Glühwein und Lebkuchen genossen werden und der Aichacher Stadtplatz erstrahlt in adventlichem Lichterglanz. Von Freitag, 1. Dezember, bis einen Tag vor Heilig Abend ist der Aichacher Christkindlmarkt rund um das alte Rathaus geöffnet.

Mit 33 Ständen wird es drei mehr geben als 2016. Neu im Angebot sind Olivenöl und -seife, Advents- und Weihnachtsdeko aus Metall und Holz sowie Genähtes und Gehäkeltes. Kulinarisch können sich die Besucher von herzhaft bis süß verwöhnen lassen. Daneben gibt es Weihnachtliches wie Krippen, Christbaumschmuck, Handgemachtes und Kunsthandwerk, Liköre und Gewürze. Anders als im vergangenen Jahr findet heuer in der Adventszeit kein verkaufsoffener Sonntag der Geschäfte statt.

Auf ihren ersten großen Auftritt freut sich Marlene Naber. Sie ist in diesem Jahr das Aichacher Christkind. Zusammen mit der Engelschar begleitet sie den Nikolaus, wenn er ein Fenster am Rathausadventskalender öffnet. Darüber hinaus hat sie einige weitere Auftritte. Die Zehnjährige wohnt in Aichach und war schon drei Mal als Engel dabei. Diesmal ist sie selbst das Christkind und eröffnet mit Bürgermeister Klaus Habermann am Freitag, 1. Dezember, um 17 den Aichacher Christkindlmarkt.

Rathausadventskalender Täglich um 17.30 Uhr öffnet der Nikolaus mit seinen Engeln ein Fenster des Rathausadventskalenders. Heuer wird eine Auswahl von Fensterbildern der vergangenen Jahre gezeigt. Dazu gibt es weihnachtliche Geschichten und Gedichte, Livemusik und eine süße Überraschung für die Kinder. Als Nikolaus sind Franz Achter und Stefan Pretz im Dienst.

Aichachleuchtet Als weitere Attraktion wird die Spitalkirche am Stadtplatz in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Die Illumination erfolgt durch Josef Jung.

AlternativerChristkindlmarkt Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, findet der Alternative Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz statt. Von 13 bis 20 Uhr verkaufen Vereine und karitative Einrichtungen allerlei Weihnachtliches für einen guten Zweck.

Rahmenprogramm An den Wochenenden wird den Besuchern zudem ein buntes Rahmenprogramm geboten (siehe Infokasten). Fans können sich auf einen weiteren Auftritt des „IG-Rock-Ensembles“ freuen. Es präsentiert am Samstag, 16. Dezember, sein „Christmas-Rock“-Konzert. Außerdem gibt es Konzerte der Schlagersängerin Ramona Martiness (Samstag, 9. Dezember) und – zum Abschluss des Christkindlmarktes – der Partyband Cefix (Samstag, 23. Dezember). Lauschen können Besucher auch den Baarer Alphornbläsern, dem Musikverein Aichach, dem Liederchor Aichach und Drehorgelspieler Jürgen Laufer.

Nachtwächter Franz Gutmann führt durch das weihnachtliche Aichach. Motorsägen-Künstler Anton Schwarzmann zeigt seine filigranen Holzarbeiten und Eisschnitzer Klaus Grunenberg lässt sich über die Schulter blicken, wenn aus Eisblöcken die unterschiedlichsten Eisskulpturen entstehen. Fester Programmpunkt ist das altbairische Adventssingen am Sonntag, 17. Dezember, in der Stadtpfarrkirche. Der Eintritt dafür ist frei.

Kinderzelt Für Kinder gibt es an den Wochenenden im Kinderzelt vor der Stadtsparkasse ein eigenes Programm, unter anderem mit Basteln, Lebkuchenverzieren, Malen mit dem Christkind und der Märchenerzählerin Andrea Frosch. Am Sonntag, 9. Dezember, spielt das Kindertheater Knut das Stück „Prinzessin Piparella und die 24 Ritter“.

Christbäume Die Dekoration der Christbäume übernehmen in diesem Jahr: die städtischen Kindergärten „Kunterbunt“, „Holzgarten“, „Abenteuerland“, „Unterschneitbacher Zwerge“, „Zeller Rasselbande“, „Löwenzahn Klingen“ und „Julius“ sowie die städtischen Kinderkrippen „Pusteblume“, „Zipfelmütz“ und „Sonnenschein“, die Kindertagesstätte der Justizvollzugsanstalt Aichach, der Kindergarten der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, der Kindergarten „St. Johannes“ aus Oberbernbach, das integrative Haus für Kinder und die Ulrichswerkstätten Aichach. (AN)

Öffnungszeiten Der Christkindlmarkt ist von Freitag, 1. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, Freitag von 17 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr.