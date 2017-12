2017-12-23 12:00:00.0

Bescherung Weihnachtsfreude bei Familie Krösus

Ob Millionen-Villa oder Brillanten: Es gibt auch Weihnachtsgeschenke für den großen Geldbeutel. Von Felicitas Lachmayr

Für die Liebsten nur das Beste – das gilt auch bei Weihnachtsgeschenken. Wer ein paar Scheinchen übrig hat, kann seine Teuerste mit einem kleinen Klunker überraschen. Der Friedberger Goldschmied Hansjörg Fritsche hätte da ein brillantes Angebot im Schaukästchen liegen. Den mit 27 Brillanten eingefassten Platinring mit naturfarbenem Tansanit gibt es für schlappe 5000 Euro. Der dazu passende Ohrschmuck mit Südseeperlen ist für knapp die Hälfte ein echtes Schnäppchen. Wer sich mit solchen Kinkerlitzchen nicht zufriedengeben will, kann sich natürlich auch ein diamantbesetztes Armband oder eine Halskette mit einem 50000-Euro-Steinchen gönnen. Den müsste Fritsche allerdings erst bestellen: „Theoretisch lässt sich so ziemlich jeder Wunsch erfüllen, es ist nur eine Frage der Zeit.“

Für eine kleine Extravaganz unterm Weihnachtsbaum reicht es eben nicht, sich am Tag vorher aufzuraffen und zum Juwelier nebenan zu rennen. Naturfarbene Diamanten kann selbst Fritsche nicht einfach herzaubern, denn sie sind selten. „Wer richtig teuren Schmuck sucht, muss eher nach Tokio, Singapur oder New York fliegen“, so Fritsche. So ein Kurztrip in die Metropole kann ja auch ein nettes Geschenk sein. Wer würde sich nicht über eine Nacht im New Yorker Luxushotel „The Mark“ freuen. Die dafür nötigen 77000 Euro sind dank der fünf Schlafzimmer, des Ballsaals und der Dachterrasse im privaten Penthouse gut investiert. Eine Suite bekommt man aber nicht einfach so. „Da muss man beim Hotel direkt anfragen“, sagt Peter Grundler vom Tui-Reise-Center in Friedberg. Mit einem Privatjet kann er auch nicht dienen, aber das Flugticket in der ersten Klasse könnte er schon mal reservieren. Wer lieber zu Hause bleibt und mit einer hübschen Immobilie zu Weihnachten liebäugelt, kann auch in Friedberg auf großem Fuß leben. Das Schloss steht leider nicht (mehr) zum Verkauf, aber eine Fünf-Millionen-Villa tut’s auch. Die gab es bis vor Kurzem in Wulfertshausen zu kaufen, inklusive Swimmingpool, Tiefgarage und eigenem Weinkeller. Die Ortschaft ist überhaupt ein gutes Pflaster, um in eine schicke Immobilie zu investieren. Die Hanglage mit Blick nach Augsburg zahlt sich aus, denn man ist nicht allein mit seiner Villa. Im Garten wäre vielleicht sogar noch Platz für ein Pferdchen. Entsprechend steht auch für die Tochter kein Einhorn-Stofftier unterm Weihnachtsbaum, sondern ein Islandpferd. Das gibt es bei Sebastian Frisch, der den Hof „Islandpferde Lechleite“ führt, für 12000 Euro. Wem das zu wenig ist, der sollte sich im Dressurbereich umschauen. Da kann ein Tier auch mal 100000 Euro kosten. „Ein Pferd fürs Töchterchen ist immer noch ein wichtiges Statussymbol“, weiß Pferdeexperte Frisch. Für die passende Ausrüstung inklusive rosa Reitjäckchen mit Strasssteinen könne man 10000 Euro hinblättern. Für mehr Pferdestärken kann man auch einen Ferrari unter dem Christbaum parken.

ANZEIGE

Wer die Wohnzimmerwand mit netten Accessoires schmücken will, kann in der Neo-Gallery am Friedberger Berg vorbeischauen. Das Gemälde „Pain Killer“, das es je nach Größe schon für 3000 Euro zu kaufen gibt, sorge mit seinem gelben Peace-Zeichen aus Pistolen gleich für Frieden unter dem Weihnachtsbaum, so Galerist Alexander Efimov. Und wenn dann alle Geschenke ausgepackt sind und die Korken der 500-Euro-Moët-Champagnerflasche knallen, kann man beim Kirchgang auch noch zwei Euro ins Spendenkästchen werfen... (lac)