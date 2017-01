2017-01-30 11:34:00.0

Affing Weihnachtsmarkt macht Gutes möglich

In diesem Jahr werden in Affing 16000 Euro Spenden erwirtschaftet. Die Empfänger danken mit Freude und Tränen Von Martin Golling

Affing Seit 22 Jahren gibt es den Affinger Weihnachtsmarkt, und seit dieser Zeit erwirtschaftet die Gemeinschaft im urig-illustren Schlosshof Spenden, um damit hilfreiche Projekte zu unterstützen. in diesem Jahr sagenhafte 16000 Euro zu gleichen Teilen an den Maltester Hilfsdienst, die Jemenhilfe, die Pfarrgemeinde Affing und an das Frère-Roger-Kinderzentrum in Augsburg. Das Geld übergaben die Verantwortlichen am Freitag im Affinger Schloss.

Schlossherr Marian von Gravenreuth betonte in seiner Begrüßung, diese Spendenübergabe sei immer aus mehreren Gründen ein besonderer Moment. Diesmal sei es zum einen die sehr gelungene Premiere des neuen Vorsitzenden des Weihnachtsmarktvereins, Ewald Lindemeir. Zum anderen sei es immer wieder die Freude, mit der die Mitglieder die Mühen und Arbeiten dieser Großveranstaltung auf sich nähmen. „Sie schaffen es, eine Verbindung der Freude mit dem Sinnvollen herzustellen“, lobte Marian von Gravenreuth die rund 40 Anwesenden im Salon.

Ewald Lindemeir dankte allen Helfern, Spendern und Standbetreibern und ließ im Rückblick auf das Wirken seines Vorgängers an der Spitze des Weihnachtsmarktvereins, Fritz Maya, zugleich die Erfolgsstory des Marktes im Schlosshof Revue passieren (siehe eigenen Bericht).

Pfarrer Max Bauer nahm als erster die 4000 Euro entgegen. Die Spende komme zur Hälfte notleidenden Familien in der Pfarrgemeinde selbst zugute. Ein Teil gehe an die Familienhilfe im Landkreis Aichach-Friedberg. Das Frère-Roger-Kinderzentrum in Augsburg kümmere sich um „Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen“, erläuterte Sozialpädagogin Kerstin Zaitschek. Mit der Spende aus Affing würde den Kindern die Teilhabe an kulturellen Erlebnissen ermöglicht. „Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Freude sie schenken, wenn sie einem Kind zum ersten Mal den Gang in ein Schwimmbad ermöglichen oder es zum ersten Mal im Allgäu eine lebende Kuh auf der Wiese sehen oder gar berühren kann“, sagte Zeitschek. Der Malteser Hilfsdienst ist seit Beginn, also seit 1994, mit der Sanitätswache am Weihnachtsmarkt Affing vertreten. Die 4000 Euro würden zur Unterstützung der Kinderwallfahrt herangezogen. Solche gemeinsamen, betreuten Reisen seien für die Familien mit behinderten Kindern ansonsten nicht zu schultern, erklärte Heribert Heinrich, der den Kreisverband der Malteser vertrat. Er berichtete von hochemotionalen Begegnungen etwa mit Papst Franziskus in der ersten Reihe auf dem Petersplatz, die die Kinder und ihre Familien als lange nachhallende Freude empfänden.

Mit immer wieder stockender Stimme und Tränen in den Augen berichtete Aenne Rappel von der Jemenhilfe in Aichach: „Diese 4000 Euro helfen Menschenleben retten, denn im Jemen herrscht eine katastrophale Hungersnot, von der 80 Prozent der Bevölkerung betroffen sind.“ Rappel zitierte einen UN-Mitarbeiter, der gesagt habe, er werde die schrecklichen Bilder wohl ein Leben lang vor Augen haben. Das Kranken- und das Waisenhaus, das die Jemenhilfe dort errichtete, funktionierten noch. Doch mindestens 20 Kriegswaisen stünden täglich vor den Türen.