2017-08-02 11:35:00.0

Einkaufen Weißwurst aus Aindling gibt es jetzt per Mausklick

Landmetzgerei Weisenhorn hat einen Onlineshop für Fleisch-, Wurst- und Käseprodukte eröffnet. Die Ware erhält man zum Teil schon wenige Stunden nach Bestellung. Von Samuel Jacker

Internet-Weißwurst, Leberkäse per Mausklick, Haxn aus dem World Wide Web – so könnte das neue Geschäftskonzept der Landmetzgerei Weisenhorn vermarktet werden. Vor Kurzem hat der Handwerksbetrieb einen Onlineshop eröffnet, in dem das gesamte Sortiment der beiden Filialen in Aindling und Gersthofen (Landkreis Augsburg) angeboten wird – auch Käse gehört übrigens dazu. Geliefert wird entweder direkt zum Kunden oder in eine der Abholfilialen. Neben den beiden Filialen der Landmetzgerei zählen dazu zum Beispiel eine Tankstelle in Aichach, eine Bäckereifiliale im Augsburger Stadtteil Hochzoll oder ein Getränkemarkt in Langweid. Lena Schmidberger, Tochter des Inhabers Bernhard Weisenhorn und zuständig für den Onlineshop, erklärt: „Bei der Auswahl der Partner war uns besonders wichtig, dass diese in Räumen sind, in denen es keine Landmetzgerei gibt.“

Verwandte haben Lena Schmidberger erst auf die Idee für einen Onlineshop gebracht: „Sie haben häufig per WhatsApp oder SMS gefragt, ob wir ihnen einige Sachen bestellen können.“ Erste Versuche, selbst eine Internetseite zu erstellen, scheiterten. „Deshalb haben wir einen Programmierer hinzugezogen, der über ein Jahr an der Seite arbeitete“, erklärt sie. Bevor diese an den Start gehen konnte, musste jedes Produkt fotografiert, die Allergene aufgenommen und eine Beschreibung verfasst werden. Dort ist unter anderem die Tierherkunft erwähnt. Das Fleisch stammt zum Teil aus der Region. Die Schlachtung übernimmt die Metzgerei Weisenhorn.

Obwohl sich die Metzgerei bemüht, den Versandhandel so transparent wie möglich zu gestalten, sei einigen Kunden das Internet zu anonym, erzählt Lena Schmidberger. Sie kämen deshalb zuerst in die Hauptfiliale, um sich einen Eindruck von den Produkten zu verschaffen. Andere äußern Bedenken, dass die Kühlkette abreißt. Das soll durch ein Kühlpaket, in dem Fleisch und Käse versandt werden, verhindert werden. In den Abholfilialen lagert die Ware anschließend in einer Kühltruhe. Die Geschäfte seien anfangs ähnlich skeptisch gewesen wie die Kunden selbst, erzählt Schmidberger. Sie betont aber, dass der organisatorische Aufwand nicht groß sei. Um den Zahlvorgang müssten sie sich beispielsweise nicht kümmern. Dieser wird durch PayPal, Vorkasse oder nachträgliche Überweisung abgewickelt. In den beiden Landmetzgereien ist Bar- und Kartenzahlung möglich. Letzten Endes seien alle von der Idee überzeugt worden. Eine Tankstelle in Neusäß habe sogar abgepackte Grillsteaks und Würstchen der Landmetzgerei Weisenhorn in das Sortiment ihres Shops aufgenommen, erzählt Schmidberger.

Der Onlineshop brachte auch einige Änderungen im Betrieb der Landmetzgerei mit sich. „Der Programmierer ist fest angestellt und muss die Seite pflegen“, erklärt Schmidberger. Neben den Metzgereifachverkäuferinnen sind noch zwei Frauen im Büro tätig, darunter Lena Schmidberger selbst. Die innerbetrieblichen Prozesse, besonders die Lagerhaltung, mussten umgestellt werden, denn „wenn 100 Leute eine Wurst bestellen, ist nicht alles sofort verfügbar“, erklärt Schmidberger. Dabei setzt sich die Landmetzgerei zum Ziel, dass die Lieferung so schnell, wie möglich erfolgt. Bei Bestellung werktags bis 12 Uhr können die Produkte ab 15 Uhr desselben Tages in den beiden Landmetzgereien abgeholt werden. Bei Bestellung bis 15 Uhr sind sie am nächsten Werktag ab 10 Uhr in einer der insgesamt sechs Abhol-Möglichkeiten verfügbar. Innerhalb von maximal drei Werktagen erfolgt die Zustellung sogar bundesweit.

Laut Lena Schmidberger wird der Onlineshop aber hauptsächlich von Leuten aus der Region genutzt: „Pro Woche haben wir momentan circa 100 Bestellungen. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben“, sagt sie. Um den Versand attraktiver zu machen, gebe es Probierpakete im Onlineshop. Bei der Anmeldung zum Newsletter werden einmal pro Woche Aktionen an eine angegebene E-Mail Adresse gesandt. Der Marketingprozess, um das Unternehmen zu vergrößern, sei aber schwer, so Lena Schmidberger. Derzeit sei es wichtiger, dass sich die Prozesse einspielen.

Onlineshop Bestellung und weitere Informationen auf der Internetseite der Landmetzgerei Weisenhorn

www.landmetzgerei-weisenhorn.de