2017-08-13 18:30:00.0

Polizeibericht Weizenglas auf den Kopf geschlagen und Mann gebissen

Die Beamten haben in er ersten Volksfestnacht in Dachau so einiges zu tun. Die Verursacher der Einsätze sind jeweils Männer

Dachau Zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen kam es am ersten Samstag des Dachauer Volksfestes. Unter anderem geht es um einen Biss ins Ohr und um ein zerschlagenes Weißbierglas.

Wie die Polizeiinspektion Dachau gestern mitteilte, gerieten sich gegen 20 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Sierra Leone und ein 31-jähriger Haimhausener in die Haare. Während der 23-jährige versuchte, dem Streit möglichst aus dem Weg zu gehen, ließ der junge Mann aus Haimhausen nicht locker und musste schließlich vom Sicherheitsdienst gewaltsam von seinem Widersacher getrennt werden. Dem betrunkenen und äußerst renitenten Mann erteilte die Polizei aufgrund seiner Aggressivität einen Platzverweis für den restlichen Abend.

Gegen 20.20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter im Ziegler-Zelt einem 25-jährigen Mann aus Markt Indersdorf ein Weißbierglas über den Kopf. Anschließend verletzte er einen weiteren jungen Mann aus Weichs mit dem abgebrochenen Glas an der Hand. Deshalb musste dieser mit sehr schweren Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer 19-jähriger Mann aus Weichs wurde vom Täter niedergeschlagen. In diesem Fall ist die Polizei Dachau auf Zeugen angewiesen, die Angaben zur Person des Täters machen können.

Gegen 23.45 Uhr trat schließlich ein 26-jähriger Mann aus Pfaffenhofen/Glonn in der Ludwig-Thoma-Straße eine Warnbake mit Licht um. Dumm war für den jungen Mann nur, dass er dies ausgerechnet vor den Augen einiger Polizeibeamten tat, die ihn natürlich sofort zur Rede stellten.

Um 0.45 Uhr kam es nach dem Volksfest in einer Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung. In deren Verlauf biss ein 44-jähriger Mann aus Allershausen einem 25-jährigen Karlsfelder ins Ohr biss. Der Karlsfelder wehrte sich mit einem Faustschlag, durch den der 44-jährige letztendlich einen Nasenbeinbruch erlitt. Beide Männer bekommen nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AN)