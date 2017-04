2017-04-22 09:00:00.0

Kultur Welche Bücher sind am beliebtesten?

Zum Welttag des Buches erzählen Fachleute, welcher Lesestoff bei ihnen gefragt ist. In Aichach betätigen sich am morgigen Sonntag bekannte Persönlichkeiten als Vorleser. Von Samuel Jacker

Welche Bücher sind in den Büchereien im Wittelsbacher Land am beliebtesten? Das haben wir Büchereileiter anlässlich des Welttags des Buches am morgigen Sonntag gefragt. In der Aichacher Stadtbücherei ist das eindeutig. „Krimis und Fantasyromane“, sagt Leiterin Susanne Lucas. Und das gelte sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Klassiker würden sich dagegen keiner allzugroßen Nachfrage erfreuen.

Zum Welttag des Buches hat sich die Aichacher Stadtbücherei etwas einfallen lassen: Im Pfarrzentrum finden am morgigen Sonntag ein Bücherflohmarkt und eine Lesung statt. Sie bemüht sich auch sonst, Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu interessieren. So wurden Kindern im Februar Neuerscheinungen vorgestellt. Im Oktober ist eine solche Aktion für Jugendliche geplant.

In der Marktbücherei in Pöttmes werden Neuveröffentlichungen auf einem Medientisch aufgebaut, um Besucher auf sie aufmerksam zu machen, berichtet Leiterin Carola Hofmann. Wie in Aichach zählen Krimis und Thriller zu den beliebtesten Büchern, allerdings nur bei Erwachsenen. „Jugendliche lesen lieber Fantasy- und Abenteuerromane“, sagt Hofmann. Sachbücher, beispielsweise über geschichtliche Epochen, werden dagegen selten nachgefragt. „Schüler brauchen diese hauptsächlich für Referate“, meint Hofmann. Weniger ausgeliehen werden nach der Erfahrung der Büchereileiterin in Pöttmes auch Medien rund um den Computer und heimatkundliche Bücher.

Regional ist das Aichacher Heimatblatt und Literatur über die Wittelsbacher beliebt

Für Werke aus und über die Region ist ohnehin die Kreis- und Heimatbücherei im Aichacher Kreisgut die richtige Anlaufstelle. Sie verfügt über 21024 Bücher und setzt sich vor allem mit der lokalen Geschichte auseinander, wie Leiter Wolfgang Brandner erklärt. Die Kundschaft sei bunt gemischt. So besuchen Heimat- und Familienforscher die Bücherei ebenso wie Schüler und Studenten, die Seminar- oder Hausarbeiten schreiben. Zu den am meisten nachgefragten Druckwerken, zählen das Aichacher Heimatblatt, das alle zwei Monate erscheint, sowie Biografien und Literatur zu den Wittelsbachern. Eines der schönsten Bücher ist für Brandner die Autobiografie von Altlandrat Josef Bestler. Bestler blickt in seinem Buch „Band 1 – Josef Bestler Erinnerungen 1925-1972“ auf seine Amtszeit und die Geschichte des Wittelsbacher Landes zurück. Die wertvollsten Bücher stammen vermutlich aus dem 18. Jahrhundert, sagt Brandner. Er betont aber, die Kreisheimatbücherei sei kein Archiv. Somit umfasst der Bestand nur gedruckte Bücher, aber keine Handschriften“. Brandner selbst liest privat nahezu das selbe wie beruflich, wie er verrät: Nämlich historische Bücher.

Einige Schüler können auch kostenlos ein Buch ergattern

Anderen Lesestoff bekommen hingegen Kinder zum Welttag des Buchs. Viert- und Fünftklässler, deren Schulen sich angemeldet haben, bekommen kostenlos ein Buch. In diesem Jahr stammt es von der Autorin Henriette Wich und heißt „Das geheimnisvolle Spukhaus“ – ein Abenteuerroman, der im alten Rom spielt. Es geht darum, wie man durch die Begegnung mit etwas Fremdem zu sich selbst finden kann.

An Kinder richtet sich die Veranstaltung, die am morgigen Sonntag in der Aichacher Stadtbücherei stattfindet. Von 14 bis 16 Uhr lesen bekannte Persönlichkeiten, darunter Bürgermeister Klaus Habermann und Stadtpfarrer Herbert Gugler, aus Kinder- und Jugendbüchern vor. Mitarbeiter der Bücherei veranstalten im Foyer einen Bücherflohmarkt und verkaufen selbst gebackenen Kuchen.

Der Welttag des Buches wurde erstmals 1995 von der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, ausgerufen. Er soll darauf aufmerksam machen, dass das Buch eine wichtige Rolle spielt Wissen zu bewahren und weiterzugeben.