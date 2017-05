2017-05-29 08:56:00.0

Kühbach Weniger Zwischenfälle beim Brauereifest als im Vorjahr

Die Polizei musste heuer beim Kühbacher Brauereifest nach eigenen Angaben seltener eingreifen als im Vorjahr. An jedem Tag waren neun Beamte vor Ort. Von Johann Eibl

Auch wenn die Polizei mehrfach auf dem Kühbacher Brauereifest eingreifen musste, waren die Beamten mit dem Verlauf des Festes insgesamt zufrieden. Erstmals zogen die Beamten gestern mit Sicherheitsdienst, Rettungsdienst, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Chef der Brauerei Kühbach, und Burschenverein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Bilanz. Laut Erich Weberstetter, Polizeichef von Aichach, gab es in diesem Jahr weniger Vorfälle als 2016. An jedem der vier Festtage war die Polizei mit neun Einsatzkräften in Kühbach vor Ort.

Weberstetter bezeichnete den Donnerstag, also den Vatertag, als arbeitsintensivsten Tag des gesamten Festes. Sieben Körperverletzungsdelikte gab es zum Festauftakt, dazu zweimal Widerstand gegen Polizisten. Danach wurde es ruhiger. Weberstetter: „Freitag und Samstag war so gut wie gar nichts los.“ Das gelte erst recht für den Sonntag, hieß es vom Veranstalter.

Am Samstag musste eine Minderjährige an der Nase behandelt werden; dabei stellte sich heraus, dass sie alkoholisiert war. Ferner war davon die Rede, dass am Freitag ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt worden sei (siehe eigener Artikel auf Seite 2). Mit diesem Vorfall befasst sich die Kripo Ingolstadt. Weberstetter betonte: „Es ist schwierig, ob sich alles so abgespielt hat.“ Das Mädchen verweigere jede Aussage zum Täter.

Sicherheitsdienst war mit 20 Leuten besetzt

Der Sicherheitsdienst war mit 16 Männern und vier Frauen besetzt. „Wir machen alle am Sonntagabend drei Kreuzzeichen, wenn es wieder glimpflich verlaufen ist“, so Umberto von Beck-Peccoz gestern Mittag.

Das Bayerische Rote Kreuz sorgte mit jeweils 13 Personen dafür, dass kleinere und größere Wunden sogleich behandelt wurden. Neben der Kläranlage waren zwei Zelte aufgebaut, eines diente der medizinischen Versorgung, das andere als Rückzugsraum für die Helfer. Vier Fahrzeuge waren im Einsatz. Laut Mario Pettinger, bis vor Kurzem Leiter der Sanitätsbereitschaft Aichach, stürzte ein 16-jähriges Mädchen von einem Tisch und brach sich dabei einen Arm. Einen 26-jährigen Mann habe man an der Toilettenanlage gefunden. Da er stark betrunken war, wurde er mit Notarzt und Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht.

Grundsätzlich sagte Pettinger zu Veranstaltungen dieser Art: „Wir werden das nie verletzungsfrei hinkriegen.“ Insgesamt seien diesmal 50 Personen behandelt worden. Darunter waren auch einige junge Mädchen, die erstmals in Stöckelschuhen unterwegs waren und sich dabei Blasen zuzogen. In 28 Fällen wurde ein Protokoll erstellt.

In den Augen von Umberto Freiherr von Beck-Peccoz hat sich das Sicherheitskonzept bewährt. Zwei, drei Wochen vor dem Fest finde demnach eine Besprechung mit allen Beteiligten statt. Dazu zählen auch die Bedienungen und der TSV Kühbach sowie die Burschen. An den vier Tagen gibt es drei Sicherheitsbereiche.

Brauerei kam im Weizenzelt kaum mit Nachschub hinterher

Das erstmals aufgestellte Weizenzelt habe für eine Entzerrung gesorgt. Von Beck-Peccoz sprach von einer positiven Neuerung. An den Bars sorgten ihm zufolge Mitarbeiter dafür, dass niemand unter 18 Jahren Zutritt erhielt und kein Getränk nach außen transportiert wurde. Auch nach Angaben der Burschen wurde die 24 Meter lange Thekenfläche mit sieben Zapfhähnen im Weizenzelt sehr gut angenommen. Der Konsum war entsprechend: Allein 160 Hektoliter Weizen wurden ausgeschenkt. Da hatte sogar die Brauerei Mühe,auf die Schnelle genug Nachschub heranzuschaffen.

250 ehrenamtliche Mitarbeiter versahen beim Brauereifest ihren Dienst. Sie hatten reichlich zu tun. Umberto Freiherr von Beck-Peccoz sagte: „Wir haben auch heuer wieder einen irrsinnigen Zuspruch gehabt.“ Konkrete Zahlen konnte und wollte er nicht nennen, sie dürften aber jenseits der Marke von 10000 Besuchern liegen. Vor allem viele junge Leute fanden sich von Donnerstag bis Sonntag ein, nicht wenige in bayerischer Tracht gekleidet. Sie feierten zumeist friedlich.

Auch Umberto von Beck-Peccoz war zufrieden: „Da ist keine Aggressivität da.“ Die Verantwortlichen lobten den Festverlauf und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Organisationen.

