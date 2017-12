2017-12-30 07:00:00.0

Hilfe Wenn Abhängigkeit das Leben im Griff hat

Die Suchtfachambulanz der Caritas hilft Menschen bei Problemen mit Alkohol, Drogen, Medikanten, Glücksspiel oder Essstörungen. Wie die Leiterin dem Jahresbeginn entgegensieht. Von Vicky Jeanty

Die Notbremse wird oft erst in der allergrößten Not gezogen: Wenn die Familie oder die Beziehung auseinanderzubrechen drohen. Wenn der Chef mit der Kündigung kommt, der Führerschein weg ist. Wenn der Körper streikt, erste Ausfallerscheinungen nicht mehr zu übersehen sind. Der Grund für das menschliche und soziale Debakel ist oft genug im diffusen Reich der multiplen Süchte verborgen. Alkohol, Nikotin, Drogen, Medikamente, Glücksspiel, Internetkonsum, Essstörungen zählen zu den häufigsten Abhängigkeiten. Mit der steigenden Zahl Betroffener steigt auch der Bedarf an Hilfe.

Vor rund einem Jahr hat die Caritas in Aichach die Suchtfachambulanz geschaffen. Mit der Umbenennung der früheren Suchtberatungsstelle wurde das Personal aufgestockt. Das sechsköpfige Team – drei Sozialpädagoginnen, eine Psychologin und zwei Verwaltungsangestellte – hat im abgelaufenen Jahr rund 250 Patienten betreut.

ANZEIGE

Die diplomierte Sozialpädagogin Monika Heitzinger-Furchner leitet die Einrichtung mit Außenstellen in Friedberg und Mering. „Die Suchtlandschaft wird bunter, die Suchtmittel sind vielfältiger“, stellt sie fest. Mediensucht, Internetkonsum, pathologisches Glücksspiel, Medikamentenmissbrauch laufen zwar den „klassischen“ Süchten wie Alkohol, Drogen und Nikotin (noch) nicht den Rang ab, die Zahl dieser Art von Suchtkranken nimmt jedoch zu, sagt sie. Süchtig machende Substanzen sind oft frei zugänglich und werden regelrecht propagiert. Gleichzeitig brandmarkt die Gesellschaft all jene, die in die Abhängigkeit rutschen und die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Aus diesem Teufelskreis kommt der Betroffene alleine oft nicht raus.

Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man die Abhängigkeiten so therapiert, dass die Lebensqualität der Patienten nachhaltig verbessert wird. In Aichach liegt der Fokus auf einem differenzierten Beratungsangebot, das sich am Krankheitsbild und den Süchten orientiert. In den Gesprächen geht es auch um „Grundlagenforschung“ mit dem Ziel, die Umstände zu benennen, die in die Abhängigkeit geführt haben. Das soziale und berufliche Umfeld spielen eine wichtige Rolle. „Es gibt eine Genetik für Sucht“, sagt Heitzinger-Furchner. „Auch das Vorbild wird vererbt.“ Kinder süchtiger Eltern werden verstärkt beachtet. In Einzelfällen wird der Jugendschutz eingeschaltet. Beim Gespräch in der Gruppe soll es zum Austausch zwischen den Patienten kommen. Das Gefühl, mit seiner Sucht nicht allein zu sein, führe in der Regel dazu, dass die Betroffenen sich eher öffnen, die innere Scham schneller überwinden. „Die Erkenntnis, dass man mehr Hilfe braucht, um nüchtern zu bleiben, geht in der Gruppe manchmal leichter“, sagt die Leiterin. Das Aichacher Konzept reicht von Informationsveranstaltungen über suchtbedingte, gesundheitliche Schäden bis zur betreuten Nachsorge. „Wir haben keine Wartezeiten, wir nehmen uns Zeit, wir schaffen Vertrauen“, sagt die Leiterin.

Vornehmlich gehe es darum, dem Patienten das Gefühl zu vermitteln, dass seine Krankheit ein Teil seiner selbst sei, aus dem er bestenfalls Kraft und Widerstandsfähigkeit entwickeln könne. Von Erfolg könne man dann sprechen, wenn „ein zufriedener Abstinenzler erkennt, dass ein gutes Leben ohne Sucht möglich ist“. Diese „seelische Gesundung“ führe dazu, verschütt gegangene Ressourcen und Kompetenzen zu reaktivieren und dem Patienten seine ursprüngliche Lebenstüchtigkeit wiederzugeben. Dazu braucht es einen langen Atem. Sucht hat den Menschen ganzheitlich über viele Jahre im Griff. „Musterpatienten sind nicht so selten“, bestätigt Heitzinger-Furchner. Die kämen auch in Trockenzeiten in die Beratung oder gingen in Selbsthilfegruppen. Oft kämen die Patienten auf Druck der „Leidtragenden“, wie sie sie die Angehörigen bezeichnet.

Für die Leiterin ist die Sucht ein „Zukunftsproblem“, das die Gesellschaft nachhaltig beschäftigen wird. Aus Erfahrung weiß sie, dass Ursachen und Muster der Suchterkrankung alle ähnlich sind. „Das Suchtmittel ist nachrangig“, sagt sie. Was ins Gewicht falle, sei die schnellere Abhängigkeit, in die der Konsument je nach Mittel gerate. Opiate und Tabak haben noch vor dem Alkohol die schnellste Wirkung in Bezug auf körperliche und psychische Abhängigkeit.

Zu den Opiaten gehören auch Medikamente – beispielsweise Schlaf- und Schmerzmittel, Psychopharmaka, Amphetamine, die in der Regel verschreibungspflichtig sind. Für Heitzinger-Furchner ist das ein Riesenthema, das im Bewusstsein der Gesellschaft noch nicht in dem Ausmaße angekommen sei. „Es gibt davon mehr als Alkoholkranke“, sagt sie. Für sie ist das „die Klientel der Zukunft“, zumal die Konsumenten immer jünger seien.

Mit gemischten Gefühlen sieht die Leiterin dem Jahresbeginn entgegen. Viele ihrer Patienten kämen gerade angesichts der emotional aufgeladenen Weihnachtszeit und den damit verbundenen hohen Erwartungen nicht zurecht. „Sie scheitern an den guten Vorsätzen und werden rückfällig.“

Zahlen und Fakten zur Suchtfachambulanz der Caritas

Beratungsfelder Die Suchtfachambulanz berät vor allem bei folgenden Suchtthemen: Alkohol, illegale Drogen, Medikamente, Glücksspiel, Mediensucht, Tabak, Essstörungen.

Zielgruppe Beraten werden Betroffene, Angehörige, Freunde, Bekannte, Führungskräfte, Arbeitskollegen.

Leistungen Angeboten werden differenzierte Einzel-, Paar- und Gruppengespräche, Motivationsgruppen sowie Informationsabende zu festen Zeiten. Zum Angebot zählen außerdem Hilfe bei Vermittlung einer ambulanten oder stationären Rehamaßnahme, in Selbsthilfegruppen, zu Fachärzten. Nachsorgebetreuung nach der Reha.

Patienten 2017 waren es 250 Patienten, eine zehnprozentige Steigerung zu den vergangenen Jahren. Sie waren mehrheitlich männlich und im Durchschnitt 40 bis 50 Jahre alt. Der älteste Patient war 80 Jahre alt. Darunter waren viele Langzeitarbeitslose, Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung, aus dem Dienstleistungssektor. Größte Gruppe sind Alkoholkranke (oft in Kombination mit Nikotin), weitere Gruppen: Drogen, Glücksspiel (Erwachsene, Alter über 30) , Essstörungen (drei bis sechs pro Jahr), Mediensucht (ratsuchende Eltern wegen ihrer Kinder). Es gab vier suchtbedingte Todesfälle, davon drei Frauen. Zunehmend registriert die Suchtfachambulanz Medikamentensüchtige. Dabei handelt es sich um eine sogenannte „weibliche Sucht“ mit hoher Dunkelziffer. Mehr Klienten registriert die Suchtfachambulanz nach Festtagen, oft bedingt durch Führerscheinentzug, Druck von Angehörigen, dem Arbeitgeber oder dem Gesetzgeber. Im Januar 2018 beginnt ein Entwöhnungskurs für Raucher mit verhaltenstherapeutischem Training (siehe eigenen Bericht).

KontaktSuchtfachambulanz Aichach, Münchner Straße 19, Telefonisch erreichbar unter 08251/873480: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr; E-Mail: suchtfachambulanz.aichach@cariats-augsburg.de. Offene Sprechstunde, ohne Termin: jeweils montags von 12 bis 13 Uhr. (vj)