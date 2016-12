2016-12-29 15:11:00.0

Ausbildung Wenn einer seinen Ideal-Beruf findet …

… dann läuft’s im Berufsleben wie am Schnürchen. Der 20-jährige Quirin Drexler aus Echsheim ist vor Kurzem als bester Technischer Modellbauer in Deutschland ausgezeichnet worden Von Vicky Jeanty

Der 20-Jährige Quirin Drexler beschäftigt sich auch in seiner Freizeit mit Modellbau und hat unterschiedliche Objekte in Holz angefertigt. Foto: Vicky Jeanty

Pöttmes-Echsheim Gelegentlich läuft das Leben wie am Schnürchen. Ein junger Mann absolviert problemlos Schule und Ausbildung. Seine Berufswahl entspricht seinen Neigungen und fordert ihn auf angenehme Weise heraus. Er hat gute Freunde, aufgeschlossene Eltern. Er ist fleißig, motiviert, sportlich, sympathisch. Quirin Drexler aus Echsheim (Marktgemeinde Pöttmes) ist so ein glücklicher Mensch. Mit gerade mal 20 Jahren hat er schon einen ersten Höhepunkt in seinem bisher tadellos verlaufenden Leben erreicht. Er ist Deutschlands bester Technischer Modellbauer. Dafür wurde er mit weiteren Preisträgern vor Kurzem in Berlin geehrt (wir berichteten).

Dass Quirin Drexler den relativ seltenen Beruf eines Technischen Modellbauers wählte, hat zunächst etwas mit seiner Mutter zu tun. Beim Blättern in dem Buch „Beruf aktuell“ fand sie gerade diese Berufsbeschreibung als besonders geeignet. Zumal ihr Sohn immer schon handwerklich interessiert und begabt gewesen sei, sagt sie. Das „Bastelgen“ kommt auch vom Vater, in dessen Werkstatt eine ganze Reihe von selbst gestalteten Krippen lagern. Quirin hat Holzbilder und Uhren angefertigt, Vogelhäuschen gebastelt. Damit nicht genug. Er war ein guter Schüler, zumal in Mathe tat er sich leicht. Noch während seiner Realschulzeit in Schrobenhausen absolvierte er ein Praktikum bei der MAN in Augsburg. Gleich nach dem Abschluss bewarb sich der 16-Jährige bei dem Unternehmen und wurde nach dem Vorstellungsgespräch und dem Einstellungstest als Auszubildender aufgenommen.

Was ihn an dem Beruf fasziniert, ist die Vielseitigkeit der Produktpalette wie auch die Diversität der Materialien. „Es wird mit Styropor, Metallen, Holz oder Kunststoffen gearbeitet“, sagt er. Verlangt werde, außer handwerklicher Geschicklichkeit, ein räumliches Vorstellungsvermögen sowie fundierte mathematische Kenntnisse. Seine Arbeit besteht primär darin, vorliegende Modelle zu ändern, beziehungsweise Reparaturarbeiten nach Abnutzungserscheinungen vorzunehmen. Manchmal passe die Wandstärke eines Modells nicht mehr, dann müssten in Präzisionsarbeit Änderungen vorgenommen werden, so Drexler. Gerade bei Teilen, die in großen Schiffsmotoren eingesetzt würden, gehe die Toleranzgrenze gegen Null. Bei der Fertigung von Formen spielt auch das Gießen der Modelle in hitzebeständigen Sandformen eine große Rolle. Mit der von ihm gewählten Fachrichtung Gießerei ist der junge Facharbeiter auch mit dieser speziellen Arbeitstechnik vertraut.

Die Produktpalette reicht von Kugelköpfen, Lagern, Zahnrädern bis hin zu speziellen Ketten oder Drähten, die im Modell stets als verkleinerte Form des Vorbilds gefertigt werden. In einer hausinternen eigenen Entwicklungsabteilung bei MAN werden zudem völlig neue Teile kreiert, die Arbeitsvorrichtungen oder -prozesse optimieren könnten. Dieses „Ideenmanagement“ reizt den jungen Facharbeiter. Auf der Ebene „Jugend forscht“ hatte er noch während seiner Ausbildungszeit mit zwei Freunden eine eigens entwickelte „Vakuumrichtlatte“ eingereicht. Das Forscherteam landete zwar nicht auf dem Siegertreppchen, dokumentierte jedoch das berufliche Interesse und den kreativen Forschergeist eines jeden einzelnen. Ausdrücklich hebt Drexler die Vorteile der dualen Ausbildung hervor. Die praxisnahe Lehrzeit hat er als besonders motivierend empfunden. Er besuchte die Berufsschulen in Wasserburg am Inn und in Neustadt an der Aisch, hatte einen glatten Einser im Berufsschulzeugnis und in der großen Abschlussprüfung einen Durchschnitt von 1,3. „Ich habe viel gelernt“, sagt Drexler rückblickend.

Die vergangenen Wochen waren für den jungen Laureaten Quirin Drexler und seine Familie aufregend. Ende November nahm er als bayernbester Technischer Modellbauer von der Industrie-und Handelskammer (IHK) Schwaben in Augsburg die Urkunde in Empfang. Dass er auch der beste seiner Zunft in der gesamten Republik ist, das erlebten er und seine Familie beim Gala-Empfang der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) Anfang Dezember in Berlin. Nebst Geschenken und Gutscheinen ist das Begabtenstipendium mit 6000 Euro besonders attraktiv. Wann und wie er das großzügige Angebot umsetzen wird, darüber will sich Drexler noch keine Gedanken machen. Zunächst steigt er jeden Morgen kurz nach sechs Uhr mit vier anderen jungen Leuten aus Echsheim ins Auto und fährt nach Augsburg. Bei MAN will er weitere Fachkenntnisse sammeln. Seine berufliche Zukunft ist gesichert.

Es kann aber auch nicht immer alles wie am Schnürchen laufen. Sportlich kann Drexler mit dem Jahr 2016 zum Beispiel nicht zufrieden sein. Nach dem furiosen Aufstieg seine Vereins SV Echsheim-Reicherstein in die Kreisliga ging es heuer wieder in die Fußball-Kreisklasse zurück. Drexler kickt hier als Linksaußen. Der Abstieg war bitter – doch für einen 20-Jährigen sind ja noch viele Aufstiege möglich.