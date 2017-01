2017-01-19 05:31:00.0

Affing Wer Kater Feli findet, bekommt 1000 Euro Belohnung

Eine Überwachungskamera filmt, wie das Tier in Mühlhausen im Landkreis Aichach-Friedberg geklaut wird. Die Besitzer haben eine Belohnung ausgesetzt. Von Gideon Ötinger

Seit Anfang Dezember vermisst eine Mühlhausenerin ihren Kater. Etwas später entdecken ihre Nachbarn in einem Video, was dem Tier passiert ist.

Das Schicksal von Kater Feli beschäftigt unsere Leser und das Internet. Ein Fremder hat das Tier am 3. Dezember vor dem Haus seiner Besitzerin Karin Karsten in Mühlhausen (Gemeinde Affing) mitgenommen. Den Mann filmte dabei eine Überwachungskamera der Nachbarn. Das Video wurde seit Mittwoch dutzendfach angeklickt.

Karin Karsten und ihr Lebensgefährte Gerhard Platzer hatten schon kurz nachdem Feli verschwunden war angefangen, über Tierschutzorganisationen in der Region nach dem Kater zu suchen. Karsten und Platzer gingen zunächst davon aus, Feli sei irgendwo eingesperrt oder von einem Auto überfahren worden.

Seitdem die beiden wissen, dass Feli gestohlen worden ist, intensivieren sie ihre Suche. Sogar eine Belohnung von 1000 Euro haben sie für den Finder ausgesetzt. Gesucht wird nach einem Mann Mitte 20. Er trägt kurze, helle Haare und ist durchtrainiert. Am Tatabend trug er eine helle Bomberjacke, weiße Turnschuhe und eine Hose im Militärmuster. Er war in einem schwarzen, kantigen Kleinwagen mit Augsburger Kennzeichen unterwegs. Karsten geht von einem alten Opel Corsa aus. Große Hoffnungen, Feli noch einmal zu sehen, hat sie nicht. Sie hofft aber, mit dem Video weitere Katzendiebstähle verhindern zu können.

Immer wieder verschwinden Katzen

Innerhalb der vergangenen Wochen sind laut Gerhard Platzer immer wieder Katzen in der Nachbarschaft verschwunden. Erich Weberstetter zufolge, dem Leiter der Polizeiinspektion Aichach gibt es in Mühlhausen jedoch nicht auffällig viele Meldungen von verschwundenen Katzen. „Viele Katzenhalter melden sich nicht bei uns“, sagt er. Zu ungewiss sei, was den Tieren passiert sein könnte. Schließlich lauern im Freien mehrere Gefahren auf sie.

Besonders Straßen sind gefährlich. Werden die Tiere angefahren und überleben verletzt, verstecken sie sich laut Sarah Scheffler von der Tierschutzorganisation Attis und kommen nicht mehr heim. Eine andere These klingt nach dem Fall Feli: „Sie werden geklaut. Wir dachten immer ’nein, das kann nicht sein’. Aber jetzt gibt es dieses Video.“ Was Katzendiebe mit den Tieren machen, darüber kann die Tierschützerin nur mutmaßen. Sie hält es für möglich, dass die Tiere ins Ausland gebracht werden, wo ihr Fell dann verarbeitet wird. Haustier-Katzen seien deshalb begehrt, weil sie und ihr Fell sehr gepflegt sind. Doch das sind nur Vermutungen, sie hofft, dass die Polizei bei der Suche fündig wird. Katzenbesitzern rät sie dringend dazu, ihre Tiere tätowieren, chippen und registrieren zu lassen.

Hinweise zu Kater Feli, dem schwarzen Auto oder dem Verdächtigen mit den kurzen Haaren nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/89 89-11 entgegen.