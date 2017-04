2017-04-19 05:30:00.0

Baurecht Wer bekommt Bauplätze im Landkreis?

Das Einheimischenmodell wird es nach strengeren Kriterien weiter geben. Was Gemeindevertreter davon halten. Von Katja Röderer

Heimat – das ist für viele Menschen der Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Hier wollen sie später oft Baugrund erwerben, um selbst ein Haus zu errichten. Die Gemeinden im Wittelsbacher Land unterstützen sie dabei nicht nur, sie gewähren ihnen in vielen Fällen sogar den Vorzug gegenüber auswärtigen Bewerbern. Über diese bundesweit übliche Praxis des Einheimischenmodells haben Bund, Freistaat und EU lange verhandelt, weil die Europäische Kommission die Bewerber ungleich behandelt sah. Nun ist eine Regelung gefunden.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hat sie als „großen Erfolg“ bezeichnet, denn es ist weiterhin möglich, ortsansässigen Familien Baugrund zu vergünstigten Preisen anzubieten. Sie haben somit trotz finanzkräftiger auswärtiger Bewerber eine Chance auf ein Grundstück im Heimatort. Allerdings lassen die neu vereinbarten Kriterien den Gemeinden nur noch wenig Spielraum für Entscheidungen. Zu wenig, findet Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler.

ANZEIGE

Hollenbach vergibt derzeit 25 Bauplätze, für die etwa 50 Anfragen vorliegen. Die Gemeinde habe ein transparentes Punktesystem, nachdem die Bauplätze verkauft werden, erklärt der Bürgermeister. Einheimische und auswärtige Bewerber müssen in Hollenbach den gleichen Preis für Baugrund bezahlen, jedoch ist der Gemeinderat grundsätzlich daran interessiert, ansässige Bewerber auch im Ort zu behalten. Die neuen Regelungen stoßen beim Hollenbacher Bürgermeister persönlich auf wenig Begeisterung. Er spricht von „Überreglementierung von oben“. Es sei eine Kernaufgabe des Gemeinderats, solche Entscheidungen vor Ort zu treffen: „Hier geht es um Menschen, um Einzelfälle und Familiensituationen.“ Es werde entschieden über Leute, die hier ihre Wurzeln haben, zu den Vereinen gehören und mit ihren großen Familien zusammenleben wollen. „Das hat mit Vetternwirtschaft nichts zu tun“, sagt Franz Xaver Ziegler. Er macht sich Sorgen, was geschieht, wenn auswärtige Bewerber versuchen, ihren Bauplatz im Gemeindegebiet vor Gericht einzuklagen. „Wir werden das Thema auf jeden Fall erst einmal im Gemeinderat besprechen.“

Auch der Inchenhofener Bürgermeister Karl Metzger hält die Regeln für die Vergabe von Bauplätzen in der Gemeinde für ausreichend. „Ich sehe keinen Grund für noch mehr Kriterien“, erklärt er. Familien, die kein Grundstück besitzen, werden beim Verkauf von Baugrund bevorzugt. Das Einkommen habe der Gemeinderat bis jetzt nicht berücksichtigt, berichtet Karl Metzger. Vor einiger Zeit erst hatte das Gremium beschlossen, die Aufenthaltsdauer für den Status „ortsansässig“ von fünf auf zehn Jahre zu erhöhen, nun wurden daraus wieder fünf Jahre. An der Mozartstraße in Inchenhofen hat die Gemeinde im Moment noch 14 von 33 Bauplätzen zu verkaufen. 60 Interessenten hatten sich laut Karl Metzger um Baugrund beworben, doch viele von ihnen hätten die Kriterien nicht erfüllt und seien beispielsweise Auswärtige gewesen. „Ich denke, dass wir eine gute Regelung haben. Handlungsbedarf sehe ich eigentlich nicht“, sagt Karl Metzger.

In der zurzeit schnell wachsenden Gemeinde Pöttmes bewarben sich auf eine Parzelle im Baugebiet „Nördlich der Unterfeldstraße“ zwei bis fünf potenzielle Bauherren. Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel berichtet, dass es im Hauptort wegen der gut entwickelten Infrastruktur bei jedem Bauplatz eine Konkurrenzsituation gebe. Erfahrungsgemäß sei das in umliegenden Ortsteilen anders. Für die Parzellen in Gundelsdorf an der Karitzstraße legt der Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen die Grundstückspreise fest und in Echsheim ist gerade das Baugebiet „Am Badanger“ in Planung.

Ein Punktesystem bewertet örtliches Engagement, Verbundenheit und familiäre Situation

Nicht alle Einheimischen freuen sich über den Zuzug von Auswärtigen, das weiß auch Stefan Hummel. Der Geschäftsstellenleiter ist der Ansicht, dass es in Ordnung ist, wenn einige Auswärtige neben Ortsansässigen bauen. „In Pöttmes klappt das ganz gut“, berichtet er. Bei der Vergabe von Bauplätzen hatten die Ortsansässigen „Nördlich der Unterfeldstraße“ bessere Karten dank des Punktesystems, das beispielsweise das Engagement in örtlichen Vereinen oder die Verbundenheit mit Pöttmes günstig bewertet. Auch die familiäre Situation ist entscheidend. Ansässige und auswärtige Bewerber konnten gleichermaßen mit Kindern punkten. Jeweils 5000 Euro Nachlass gab es pro Kind, das in das neue Haus einzieht. Für alle Bewerber galten dieselben Grundstückspreise.

Vor der Vergabe des Baugrunds im Ortsteil Gundelsdorf werde der Pöttmeser Gemeinderat die Kriterien nun noch einmal durchgehen, erklärte Stefan Hummel.