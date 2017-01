2017-01-18 11:15:00.0

AN-Aktion Wer hat das schönste Vogelhäuschen?

Die Unterkünfte für die gefiederten Gesellen werden immer kreativer. Ein Experte verrät, wie sich die Tiere am wohlsten fühlen

Aichach-Friedberg Die Temperaturen draußen sind frostig und manch einer hat ein Vogelhäuschen im Garten oder auf dem Balkon aufgestellt. Das eigene Wohnhaus im Miniaturformat, ein Hunderwasser-Vogelhaus, eine Villa mit Terrasse oder eine Hütte in den Farben des Lieblingsfußballvereins – Ideen, den gefiederten Tieren in der kalten Jahreszeit etwas Gutes zu tun, gibt es viele, auch sehr kreative.

Für das perfekte Vogelhäuschen sind ein paar Grundregeln zu beachten, erklärt Gerhard Mayer, Vogelexperte und Vorstandsmitglied des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis. Besonders wichtig ist laut Mayer, dass das Vogelhäuschen in der Nähe von Sträuchern oder Obstbäumen angebracht wird, damit die Vögel einen Rückzugsraum zum Verstecken und Verzehren des Futters haben. Wenn das Vogelhäuschen dann noch durch ein Fenster beobachtet werden kann, ist der Standort für beide Seiten ideal.

Wer gerne viele Vögel unterschiedlicher Arten in seinem Garten studieren möchte, der sollte abwechslungsreiches Futter anbieten. Wie Mayer berichtet, kommen Sonnenblumenkerne bei fast allen Vögeln gut an. Meisenknödel locken nicht nur Meisen, sondern auch Finken oder den eher selten zu sehenden Seidenschwanz an. Amseln und Rotkehlchen freuen sich über Haferflocken und auch, wenn auf dem Apfelbaum noch ein paar Früchte übrig gelassen wurden, die zu faulen begonnen haben. Buntspechte, Elstern und Eichelhäher, aber auch Eichhörnchen, essen besonders gerne Erdnusskerne. Mayer sagt: „Es spricht sich in Vogelkreisen herum, wo es gutes Futter gibt.“ Allerdings: Wer ein oder zwei Katzen habe, könne füttern, was er wolle, die Vögel blieben fern.

Wichtig ist auch die Hygiene. Das Vogelhäuschen sollte regelmäßig ohne chemische Stoffe gereinigt werden, ansonsten sammle sich der Kot der Tiere, über den gefährliche Krankheiten übertragen werden können. Die Vogelgrippe, die aktuell auch in Bayern kursiert, sei für die heimischen Vögel im Garten keine Bedrohung, da sie nur für Wasservögel wie Schwäne, Enten und Möwen gefährlich sei.

Mayer selbst hat eine Futtersäule im Garten. Diese gelten als besonders hygienisch. Ob das Aussehen der Vogelhäuser für die gefiederten Freunde eine Rolle spielt, vermag der 77-Jährige nicht zu sagen. Er glaubt eher, dass das Innere entscheidend ist.

AN-Aktion Wir suchen die kreativsten und schönsten Vogelhäuschen unserer Leser. Schicken Sie uns bis Mittwoch, 15. Februar, ein Foto mit kurzer Beschreibung, Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de, Stichwort „Vogelhaus“. Die schönsten Motive werden veröffentlicht. Eine Jury kürt die ersten drei Plätze. Der Sieger erhält 25 Kilo Vogelfutter, der Zweite 15 Kilo und der Dritte zehn Kilo. (ull/kinp)