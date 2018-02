2018-02-01 17:37:00.0

Sitzung Pöttmes Wer in Pöttmes seinen Gehweg nicht räumt, muss mehr zahlen

Gemeinderat erhöht Bußgeld von 500 auf bis zu 1000 Euro. Abgesehen davon wird manches für Hausbesitzer aber auch leichter.

Wer seinen Gehweg nicht ordentlich räumt oder reinigt, muss im Markt Pöttmes künftig mit einem höheren Bußgeld rechnen. Die Gemeinde erhöhte den Betrag von 500 auf bis zu 1000 Euro. Sie legte dabei eine Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags zugrunde. Diese sieht darüber hinaus jedoch einige Erleichterungen für Hausbesitzer vor. Jetzt heißt es darin nur noch, dass die Straßen gereinigt werden müssen, wenn es erforderlich ist. Früher waren genaue Uhrzeiten vorgeschrieben. Außerdem entfällt die Pflicht, übergroße Schneehaufen selbst zu lagern. Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel zufolge muss die Gemeinde künftig übergroße Haufen abtransportieren.

CWG-Fraktionssprecher Erich Poisl bat die Verwaltung darum, die neuen Regelungen gemeindeintern publik zu machen: „Manchmal gibt’s Straßenzüge, in denen die Leute offenbar die Verordnung nicht kennen.“ Hummel sagte, die Gemeinde weise einmal im Jahr – zu Beginn des Winters – darauf hin. Sie werde auch die neue Fassung veröffentlichen. Er mahnte, Hausbesitzer sollten im eigenen Interesse die Gehwege vor ihrem Grundstück frei halten: „Wenn ein Bürger nicht räumt und jemand rutscht aus, ist das ohnehin eine Haftungsfrage.“

Randvolle Kindergärten Die Kindergärten im Markt Pöttmes sind allesamt voll besetzt. Das teilte Bürgermeister Franz Schindele angesichts der Einschreibungen mit. „Wir hoffen, dass wir alle Kinder unterbringen.“ Bei einem oder zweien müsse noch „jongliert“ werden, so Schindele. Im vergangenen Jahr seien in Pöttmes 76 Kinder auf die Welt gekommen – nach den 77 Neugeborenen vom Vorjahr erneut ein sehr hoher Wert. Der Bürgermeister kündigte an: „Das wird uns in diesem Jahr noch beschäftigen.“

Neue alte Baugrundstücke 2012 verkaufte der Markt Pöttmes die letzten Baugrundstücke im Bereich Eugen-Roth-, Schiller- und Goethestraße – verbunden mit einem Bauzwang innerhalb von fünf Jahren. Weil einige Grundstücke noch nicht bebaut sind, gehen sie nun an die Gemeinde zurück und werden von ihr erneut verkauft. Wo die Bauarbeiten absehbar sind, verlängerte die Gemeinde laut Hummel die Frist um zwei bis drei Jahre.

Am Badanger in Echsheim Der Marktgemeinderat hat die Veränderungssperre für ein Grundstück am Badanger im Ortsteil Echsheim verlängert. Wie berichtet, soll dort in nördlicher Richtung ein Baugebiet entstehen. Ein benachbarter Landwirt will auf dem nördlich angrenzenden Grundstück einen Jungvieh-Laufstall und eine offene Güllegrube bauen. Die Gemeinde ist nach eigenen Angaben bemüht, das Nebeneinander von Wohnhäusern und Landwirtschaft harmonisch zu regeln. Die Gespräche liefen noch, sagte Schindele. Deshalb wurde die Veränderungssperre für das Grundstück des Landwirts verlängert.

Lagergebäude in Ebenried Für ein Grundstück im Ortsteil Ebenried beschloss der Gemeinderat, eine Einbeziehungssatzung aufzustellen. Damit will er einem Antragsteller den Bau einer Lagerhalle und den Anbau eines Garagengebäudes ermöglichen. Der Pöttmeser Bauausschuss hatte dem Vorhaben bereits zugestimmt. Das Landratsamt erteilte jedoch keine Genehmigung dafür, weil das Lagergebäude seiner Auffassung nach im Außenbereich liegen würde. (nsi)