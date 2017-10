2017-10-14 01:47:00.0

Schießen Wer ist der Beste im Gau Aichach?

Finaltag der Ringschützen am Samstag in Kühbach. Von Katharina Wachinger

Nach einem ruhigen Start beim Gauschießen standen die Schützen an den beiden vergangenen Schießtagen Schlange an den Schießständen in Kühbach. Bis zum letzten Schuss blieb es spannend.

Eine Änderung in der Platzierung war bis zum letzten Schuss möglich. Während die Gauschützenkönige schon mit Ende des letzten Schießtages feststanden, treten am Samstag, 14. Oktober, die 20 besten Ringschützen in den Disziplinen Auflage, Jugend, Luftpistole und Luftgewehr zum Vorfinale und anschließendem Finale um den Gau-Meistertitel an. Die offizielle Gau-Königsproklamation findet im Rahmen der Preisverteilung am Samstagabend statt.

Erstmals wurde beim Gauschießen auch der Wettstreit im Blasrohrschießen ausgetragen. Da in dieser Klasse keine Treffergleichheit erzielt wurde, gibt es hier kein Finale. Die Pokale für die Sieger in der Erwachsenen- und Jugendklasse Blasrohrschießen werden ebenfalls am Samstagabend vergeben.

Zeitplan Finalschießen

10 Uhr Auflageschützen

13.30 Uhr Jugend

15.30 Uhr Luftpistole

17.30 Uhr Luftgewehr

20 Uhr Preisverteilung