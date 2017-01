2017-01-12 13:30:00.0

Sitzung Wer überprüft die Rettungswege in Aindling?

Gemeinden sind dazu verpflichtet, Gebäude auf gefährliche Missstände zu kontrollieren. Die VG Aindling beauftragt jetzt ein externes Büro für diese Aufgabe Von Evelin Grauer

Immer wieder wird in der Aindlinger Marktgemeinderatssitzung auf die Brandkatastrophe von Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) verwiesen. Dort starben an Pfingsten 2015 sechs Männer zwischen 30 und 42 Jahren. Sie waren Mitarbeiter einer Baufirma, die ihnen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma ein Eventwochenende in den Alpen samt Übernachtung auf einem alten Bauernhof spendiert hatte. Da der Pächter des Bauernhofs Brandschutzauflagen ignoriert hatte, schärft dieses Unglück das Bewusstsein für vorbeugende Maßnahmen.

Vor diesem Hintergrund diskutierten die Marktgemeinderäte darüber, wie künftig die Feuerbeschau in der Gemeinde ablaufen soll. Diese ist zwar eine Pflichtaufgabe der Gemeinden, wird vielerorts aber nur oberflächlich ausgeführt. Die Kommunen schrecken dabei nicht nur vor dem großen Aufwand zurück, oft fehlt auch das nötige Fachwissen für die teils komplizierten Überprüfungen. So wurde in Aindling in jüngster Zeit „nur“ die Mittelschule und die Kindertagesstätte auf den Brandschutz überprüft.

Haushaltsplan: Experte kostet 5000 Euro im Jahr

Andreas Grägel ist in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling Leiter des Bürgeramtes. In dieser Funktion ist er auch für das Thema Sicherheit zuständig. Er erläuterte dem Gremium, dass die Gemeinde bei der Feuerbeschau nicht in erster Linie auf bauliche Mängel achten muss, sondern auf Rettungswege, Fluchtwege, genügend Feuerlöscher und Ähnliches. Die Kommandanten der Feuerwehren sollen bei den Kontrollen dabei sein, aber nicht die Verantwortung für die Überprüfung tragen.

Grägel schlug dem Gemeinderat vor, einen externen Fachmann für die Feuerbeschau zu beauftragen. Dieser solle auch in den beiden anderen VG-Gemeinden Petersdorf und Todtenweis tätig werden. Aindling hat im Haushalt dieses Jahres 5000 Euro für den Experten vorgesehen, Petersdorf und Todtenweis jeweils 3000 Euro.

Bevor der Fachmann tätig wird, soll die Verwaltung eine Prioritätenliste erarbeiten, nach der die Gebäude im VG-Gebiet überprüft werden sollen. In erster Linie werden Bauten überwacht, in denen viele Menschen unterwegs sind, zum Beispiel Schulen, Seniorenheime, Gaststätten, Versammlungsräume und Läden. Die nötigen Maßnahmen nach der Mängelliste umzusetzen, bleibt ebenfalls Aufgabe der Verwaltung.

Einstimmiger Beschluss

Gemeinderat Walter Pasker legte Wert darauf, dass der Fachmann zunächst nur für dieses Jahr verpflichtet wird. Eventuell könne dieser eine Checkliste erarbeiten, anhand derer die Gemeinde die Feuerbeschau künftig selbst machen könnte. Dritter Bürgermeister Josef Gamperl und Peter Reich wunderten sich, dass die Gemeinde etwa den Brandschutz in Betrieben und Gaststätten überwachen soll. „Dafür gibt es doch Baugenehmigungen und Brandschutzgutachten“, sagte Gamperl.

Helga Holland warb dagegen dafür, der Verantwortung nachzukommen, in öffentlichen Gebäuden dafür zu sorgen, dass niemand verbrennt. „Das muss uns der Mensch und das Gebäude wert sein“, betonte sie. Karl-Andreas Gamperl merkte an, dass der Schneizlreuther Fall anders liege, da die Kommune wohl von der Problematik wusste. Er appellierte daran, den „gesunden Menschenverstand“ bei der Feuerbeschau nicht außer Acht zu lassen.

Am Ende stimmten alle Gremiumsmitglieder der Beauftragung eines externen Büros zu.