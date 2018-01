2018-01-12 05:27:00.0

Kirche I Wer will kandidieren?

Im Februar 2018 finden die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Die Gemeinden suchen jetzt schon nach geeigneten Kandidaten. Wie die einzelnen Pfarreien im Landkreis damit umgehen. Von Maria Heinrich

Ende Februar 2018 finden die Wahlen der Pfarrgemeinderäte in allen katholischen Pfarrgemeinden in Bayern statt. Es dauert bis dahin noch knapp zwei Monate, bis die Kirchenmitglieder ihre Kreuzchen auf den Listen machen dürfen. Doch die Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren.

Petra Jarde ist seit 16 Jahren Mitglied im Pfarrgemeinderat in Aichach und erklärt: „Gerade sind wir amtierenden Pfarrgemeinderäte dabei, geeignete Kandidaten für die nächste Periode zu finden.“ Bis zum 14. Januar 2018, das ist der Stichtag, müssen die Kandidaten feststehen. Doch Menschen zu finden, die sich für den Pfarrgemeinderat engagieren wollen, wird immer schwieriger. Petra Jarde sagt: „Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, die Leute wollen sich einfach nicht mehr so fest binden wie früher. Auch Parteien und Vereine merken das zum Beispiel. Immer weniger Leute wollen sich ehrenamtlich engagieren.“

ANZEIGE

Alle vier Jahre wird der Pfarrgemeinderat neu gewählt. Er berät vor allem über weltliche Aspekte der Pfarrei und entlastet den Pfarrer. Die nächste Wahl findet am Sonntag, 25. Februar, statt. Ihre Stimme können die Gemeindemitglieder in den meisten Pfarreien vor und nach dem Gottesdienst abgeben. Bei der vergangenen Wahl gab es in Aichach 20 Kandidaten, 16 davon wurden gewählt. „Die anderen vier wurden aber trotzdem dazugeholt. Wir sagen doch nicht: Ätsch, bätsch, ihr dürft nicht mitmachen“, sagt Petra Jarde.

Bis Mitte Januar müssen die Pfarreien eine vorläufige Kandidatenliste erstellen. In den Sakristeien werden dazu Boxen aufgestellt. Darin können die Vorschläge für Kandidaten anonym eingeworfen werden. „Man kann sich aber auch selbst bewerben“, sagt Petra Jarde. Alle Kandidaten, deren Namen in der Box landen, werden gefragt, ob sie sich zur Wahl aufstellen lassen wollen. Erst dann kommen sie auf die endgültige Liste.

Auch Pfarrer Max Bauer aus Affing weiß, dass die Kandidatensuche nicht einfach ist: „Es ist eine Verpflichtung über vier Jahre. Das wirkt oft abschreckend. Meistens werden aber die Leute vorgeschlagen, die sowieso schon viel für die Pfarreien tun.“ Bauer möchte nächstes Jahr mehr Leute zur Wahl animieren und in den Kirchenalltag integrieren. „Deshalb gibt es bei uns zum ersten Mal Briefwahlen. Mal schauen, wie das so ankommt.“ Der Affinger Pfarrer braucht für die nächste Periode zwischen sechs und neun Freiwillige. „Ich wünsche mir aber so viele wie möglich.“ Schließlich sei der Pfarrgemeinderat so etwas wie das Parlament der Pfarrei.

So ist es auch vom Bistum Augsburg in der Wahlordnung von 2013 vorgeschrieben: „Die Pfarrgemeinderatswahl soll wirklich eine Wahl, also auch eine Auswahl sein“, heißt es auf der Internetseite des Bistums. Es sollen also mehr Kandidaten zur Wahl stehen, als anschließend zu wählen sind. Diese Vorgabe zu erfüllen, ist für viele Pfarreien schwierig.

Helmut Specht ist in Pöttmes der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Auch er stellt fest: „Viele Leute wollen sich zwar für die Kirche einsetzen. Sie backen Kuchen und Plätzchen oder helfen bei Veranstaltungen mit. Aber wenn es um eine permanente Aufgabe geht, lässt das Engagement der meisten zu wünschen übrig.“

Wer kommt überhaupt für die Arbeit als Pfarrgemeinderat infrage? Helmut Specht erklärt die Voraussetzungen: „Man muss katholisch und aufgeschlossen für das kirchliche Leben sein. Es ist gut, wenn man regelmäßig den Gottesdienst besucht und den liturgischen Ablauf kennt. Und ein Talent fürs Organisieren sollte man mitbringen.“ Mitte Januar werden die Kandidatenvorschläge ausgewertet und die endgültigen Listen erstellt. Dann zeigt sich, wer am 25. Februar 2018 zur Pfarrgemeinderatswahl antreten darf.