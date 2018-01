2018-01-18 07:10:00.0

Straßenausbau Wer zahlt’s? Kommunen fordern finanziellen Ausgleich

Entscheidung der Landtags-CSU, die Anliegerbeiträge abzuschaffen, wirft bei Bürgermeistern Fragen auf. Von Christian Lichtenstern

Die Straßenausbaubeitragssatzung gibt’s in Pöttmes „solange ich denken kann“, sagt Bürgermeister Franz Schindele. Sie ist sogar schon vor seiner Geburt von den damaligen Marktgemeinderäten beschlossen worden und zwar im Jahr 1952. Seit 66 Jahren werden dort also schon Grundstückeigentümer mit herangezogen, wenn die Straße vor der Haustüre neu ausgebaut wird. Zuletzt hat Schindele Kostenbescheide für die Anlieger an der Staatsstraße in Wiesenbach schicken lassen: ihr Anteil am Neubau der Gehwege für die Ortsdurchfahrt. Ob diese Bescheide jetzt noch gelten oder nicht – Schindele weiß es nicht und er ärgert sich.

Nicht über die jetzt von der CSU-Landtagsfraktion beschlossene Abschaffung der Satzung, sondern über das ganze Prozedere. Seit Jahren sei seine Kommune von der Rechtsaufsicht immer gemahnt worden, weil der Anliegeranteil in der Pöttmeser Satzung zu niedrig sei. Er habe als Bürgermeister in vielen Versammlungen „den Kopf hingehalten“ und die Satzung umsetzen müssen, und jetzt werde sie „ohne neue Erkenntnisse“ wieder abgeschafft. Schindele spricht von einer „Beliebigkeit der Landespolitik“ und sieht Gewinner und Verlierer in seiner Gemeinde: Wer früher bezahlt habe, ärgere sich, und wer in Zukunft nicht bezahlen muss, freue sich. Schindele fragt sich, wie die künftige Finanzierung aussieht und wie hoch der Zuschuss vom Freistaat wirklich ist. Er hat auch Sorgen, dass die Ansprüche der Bürger für den Straßenausbau jetzt sprunghaft steigen: „Kostet ja nix mehr.“ Aber auch die komplette Umlegung auf Steuereinnahmen ändere nicht, dass die Bürger die Kosten übernehmen müssen.

Eine ganz andere Erwartungshaltung von Anliegern sagt auch Klaus Habermann voraus. Der Aichacher Rathauschef und Sprecher der Bürgermeister im Kreis sieht der Abschaffung für seine Kommune gelassen entgegen. Der Stadtrat hat die Satzung nach jahrzehntelangen Diskussionen und erst auf Druck der Rechtsaufsicht beschlossen. Bis dato wurde aber noch keine einzige ausgebaute Straße abgerechnet. Habermann tun aber die Bürgermeister-Kollegen Leid, die jetzt wieder im Kreuzfeuer stehen würden und zwar bei den Grundstückseigentümern, die schon bezahlt haben.

Noch vor eineinhalb Jahren verständigten sich alle Parteien im Landtag auf eine Beibehaltung der Anliegerbeiträge mit einigen Veränderungen. In rund drei Viertel aller Kommunen im Bayern gilt sie, im Kreis in 22 von 24. Die Freien Wähler sprachen sich sogar dafür aus, aus der Soll-Satzung eine Muss-Satzung zu machen. Genau diese Freien Wähler vollzogen einen Schwenk um 180 Grad und wollen mit einem Volksbegehren die bei Betroffenen ungeliebte sogenannte „Strabs“ kippen. Ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl räumt die CSU das Streitthema ab – dieser Hintergrund stößt bei vielen Kommunalpolitikern auf massive Kritik.

In Friedberg wurde die Satzung 2004 erlassen und inzwischen sieben Mal angewandt. Insgesamt hat die Stadt über eine halbe Million Euro eingenommen. Mering steckt derzeit mitten in den Abrechnungen für eine Straße. Es geht um 250000 Euro, die die Anlieger übernehmen sollen. „Was sollen wir jetzt tun?“, fragt Bürgermeister Hans-Dieter Kandler. Und: Wie weit reicht die Neuregelung zurück? Dasings Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler) ist für die Abschaffung. Damit die Kommunen aber nicht auf den Kosten sitzen bleiben, solle sich die Höhe der Staatszuschüsse nach der Länge der zu unterhaltenden Straßen richten.