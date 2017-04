2017-04-27 05:33:00.0

Sielenbach Wie auch ein Sielenbacher für Ruhe im Ort sorgte

Mit einer Blitzer-Attrappe bremste ein Anwohner am Bodensee den Verkehr und war bundesweit in den Schlagzeilen. Auch im Landkreis wurden Autofahrer ausgetrickst. Von Anika Zidar

Weil er mit einer selbst gebastelten Radarfallen-Attrappe Autofahrer getäuscht hat, stand ein Bewohner von Markdorf am Bodensee Anfang des Monats in ganz Deutschland in den Schlagzeilen. Mit seiner Idee ist der Mann allerdings nicht allein. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg haben Schein-Blitzer an manchen Orten den Verkehr ausgebremst. So etwa im vergangenen Sommer am südlichen Ortsausgang von Affing – oder sogar zwölf Jahre lang in Sielenbach.

Ab dem Schloss Blumenthal geht es in vielen kleinen Kurven durch den Wald bergauf und bergab. Unmittelbar vor Sielenbach folgt eine Gerade, auf der viele Autofahrer noch einmal ordentlich beschleunigen. Zum Abbremsen kommen sie, wenn überhaupt, erst kurz vor dem Schild am Ortseingang – zum großen Ärger der Anwohner.

ANZEIGE

Jahrelang ärgerte er sich über Auto- und Motorradfahrer

Jahrelang hat sich Johannes Dülks über die Auto- und Motorradfahrer geärgert, die von Norden her nach Sielenbach hineingerast sind. „Die sind hier vielleicht reingedonnert, das kann man sich nicht vorstellen“, erinnert sich der 68-Jährige, dessen Haus gleich das zweite an jenem Ortseingang ist. Gerade die Nachmittage im Frühling und im Sommer hat der Ruheständler immer gern mit seiner Familie im Garten verbracht. Dann aber trieben ihn nicht nur der Verkehrslärm, sondern auch die Sorge um Kinder und Katze um. Immer wieder beriet er mit seinen Nachbarn darüber. Sie waren sich einig: „Eigentlich könnte man diese Raser doch mal blitzen lassen.“

Eines Tages im Jahr 2003 nahm der gebürtige Allgäuer die Lösung des Problems selbst in die Hand – und montierte zwischen seinem Carport und der Hecke eine selbst gebaute Blitzer-Attrappe. Eine Nachbarin hatte ihm zu diesem Zweck ein altes Vogelhäuschen geschenkt. „Das Ding war grau lackiert und gar nicht so auffällig“, sagt Dülks. Er mutmaßt: „Vielleicht sind genau deshalb so viele Autofahrer darauf hereingefallen.“ Vögel jedenfalls hätten sich niemals dort niedergelassen, obwohl an der Öffnung ein Stäbchen zum Verweilen einlud. „Denen war es wohl zu laut bei dem Verkehr“, scherzt Dülks.

Allmählich wurden die Nachmittag für ihn und seine Nachbarn ein wenig gemütlicher. Kam nun ein Auto oder Motorrad auf den Ortseingang zugerast, stieg der Fahrer abrupt auf die Bremse, sobald er die Blitzer-Attrappe entdeckte – unter spöttischen Blicken der Anwohner. Dülks erinnert sich: „Oft haben wir die Autos laut quietschen gehört.“

Junger Autofahrer fürchtete um seinen Führerschein

Einmal sei ein junger Mann derart schnell in den Ort eingefahren, dass er sich Sorgen um seinen Führerschein gemacht habe. „Der hat ganz erschrocken bei uns geklingelt und gefragt, ob er denn nun geblitzt wurde und ob ich da nicht gnädig sein kann“, sagt Dülks amüsiert. „Dem habe ich nur gesagt, dass ich leider nichts für ihn tun kann. Dass er keinen Strafzettel bekommen hat, wird ihm schon aufgefallen sein. Aber es war ihm sicher eine Lehre.“

Weniger beeindruckt zeigten sich die Sielenbacher von Dülks’ Blitzer-Attrappe. Dass es sich um ein Imitat handelt, hatte schnell die Runde gemacht. Dülks sagt: „Die Einheimischen sind die schlimmsten Raser, wenn sie aus dem Ort herausfahren.“ Einzelne im Dorf hätten ihn auf die Aktion zwar angesprochen, böse sei ihm aber keiner gewesen. „Die haben das mit Humor genommen.“ Ob seine Idee überhaupt legal ist, darüber machte sich der Sielenbacher keine Gedanken. „Wäre eine Beschwerde gekommen, hätte ich auch im Nachhinein reagieren können“, sagt Dülks und lacht.

Tatsächlich störte sich an seiner – durchaus legalen – Initiative zur Verkehrsberuhigung auf dem eigenen Grundstück zwölf Jahre lang niemand im Dorf. Im Gegenteil: Bürgermeister Martin Echter duldete die Blitzer-Attrappe mit Wohlwollen. Er sagt: „Geschadet hat die Schein-Radarfalle nicht, glaube ich. Insgesamt haben wir alle davon profitiert.“ Vor einem halben Jahr hat die Gemeinde eine 70er-Zone vor dem Ort eingerichtet. Dülks freut sich und sagt: „Darauf habe ich auch mit hingewirkt.“

Seine Blitzer-Attrappe hat der Sielenbacher übrigens vor zwei Jahren wieder abgebaut. Nicht etwa, weil er doch noch angefeindet wurde. Sondern aus einem ganz pragmatischen Grund: „Einfach deshalb, weil ich das Carport abgebaut habe und den Kasten dann nicht mehr so gut befestigen konnte.“