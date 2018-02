2018-02-03 15:09:00.0

Wittelsbacher Land Wie kann die Artenvielfalt erhalten werden?

Vertreter heimischer Vereine, Behörden und Kommunen tauschen sich auf Schloss Blumenthal über die bedrohte Biodiversität aus. Was konkret geschehen kann, um das Artensterben zumindest einzudämmen. Von Martin Golling

„Alle Fakten sprechen dafür und die meisten Biologen sind sich einig, wir lösen gerade das sechste große Artensterben auf diesem Planeten aus und werden damit nicht nur mehr als 75 Prozent der Arten vernichten, sondern die Entwicklung des Lebens auf diesem Planeten in vollkommen neue Bahnen lenken.“ Diesen Satz richtete der Biologe Wolfhard von Thienen an die über 40 Teilnehmer des ersten Biodiversitätstages des Landkreises Aichach-Friedberg im Schloss Blumenthal. Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) hatte zu dem Treffen geladen und ihr Vorsitzender Ernst Haile traf den Nerv der Anwesenden: „Wir alle spüren, dass etwas Dramatisches passiert, etwas Gewaltiges verloren geht, die Artenvielfalt.“ Landrat Klaus Metzger zeigte sich betroffen, sah „starken Handlungsbedarf“ und stellte fest: „Wir haben auf Kreisebene die Probleme erkannt und wir handeln auch.“ Wie sich eine Region gegen das massenhafte Verschwinden von Arten stemmen kann, dafür zeigte Roswitha Holzmann einen Weg auf. „Ebersberg brummt“, heißt der Slogan in ihrem Landkreis. Mit der Honigbiene im Emblem hat sich dort eine Interessengemeinschaft aufgemacht, dafür zu sorgen, dass Bienen und Insekten generell wieder genügend Blühflächen finden. Holzmann begleitet diesen Weg als Mitarbeiterin der UNB im Landratsamt Ebersberg.

Jan Uczen ist für den Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg unterwegs, damit rund 200 Hektar Trockenrasen-, Nass- und Blühflächen optimale Pflege erhalten. Eine differenzierte Mahd soll blühende oder Samen tragende Flächen schonen. So bleiben für Käfer und Insekten und ihre Räuber Nahrungsquellen, Rückzugsgebiete und Fortpflanzungsareale erhalten.

ANZEIGE

Zwar hat die Bayerische Staatsregierung offiziell das Problem Artenschwund erkannt und extra eine „bayerische Biodiversitätsstrategie“ entworfen, doch sieht dies in der Praxis oft noch wenig effizient aus. Gerhard Grande von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Aichach-Friedberg soll mit seinem Kollegen Georg Wenger rund 2000 Ausgleichsflächen im Landkreis überwachen, Tausende von Bauplänen und dazu noch Dutzende Bebauungspläne naturschutzfachlich bewerten. „Es ist unmöglich für zwei Hauptamtliche, diese Aufgabenmasse zu bewältigen“, stellte Gerhard Grandefest. „Seit 15 Jahren schon stehe die Forderung nach einer dritten Kraft im Raum“, bestätigte Landrat Metzger. „Die eklatante Arbeitssituation im Amt ermöglicht uns derzeit kaum, draußen unsere eigentliche Tätigkeit zu verrichten und Maßnahmen voranzutreiben“, so Grande. Künftig soll sich die Biodiversitätsrunde zwei Mal im Jahr treffen, um Projekte untereinander abzustimmen und Informationen auszutauschen. Konkret will die Runde ein Pilotprojekt zur Biodiversität entwerfen und es dem Landkreis vorschlagen.

Die Teilnehmer griffen dafür das Beispiel aus Ebersberg auf. Unter dem vorläufigen Arbeitstitel „Das Wittelsbacher Land summt“ beschlossen sie, ein Projekt für Bienen, Wildbienen, Insekten und Blühflächen anzugehen. „Ein derartiges Projekt umfasst nahezu alle praktischen Aspekte der Biodiversität, findet große Akzeptanz bei der Bevölkerung und kann insbesondere auch Kinder und Jugendliche zum Mitmachen bewegen“, so von Thienen. Weiter regte das Gremium an, der Landkreis solle sich um einen Platz bei den aktuell in Aussicht gestellten Ökomodellregionen bewerben. Viele der Teilnehmer waren sich einig, dass es eine gelungene Premieren-Veranstaltung war. „Besonders hat uns gefreut, dass nahezu alle im Naturschutz Aktiven persönlich oder über einen Verein vertreten waren, und dass man das gemeinsame Ziel teilt, die Artenvielfalt im Landkreis zu erhalten und zu verbessern und praktisch daran arbeiten möchte“, so das abschließende Fazit vom Organisator der Veranstaltung, dem BN-Kreisvorsitzenden Ernst Haile.