2017-12-20 11:00:00.0

Heimatgeschichte Wie man Hexen erkennt und den Teufel beschwört

Um die Raunächte zwischen Thomastag, 21. Dezember, und Heilige Drei Könige, 6. Januar, dreht sich mancher Aberglaube im Wittelsbacher Land. Von Erich Echter

Schicksalsschläge, Unglück, Fehlgeburten im Stall, Glück – der Glaube an dämonische Kräfte hat zu allen Zeiten und in allen Kulturen Konjunktur. Natürlich auch im Wittelsbacher Land und besonders um die Weihnachtszeit und den sogenannten Rauhnächten feierte der Aberglauben besonders zur Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert fröhliche Urstände. Die sogenannten Raunächte oder Rauchnächte haben übrigens nichts mit den Freinächten zu tun. Am Ende eines alten Jahres glaubten viele Menschen, dass bestimmte Mächte unter dem Einfluss böser Mächte und Gewalten stehen. Es handelt sich dabei um zwölf Nächte von der Nacht vor dem Thomasfest am 21. Dezember, und der Nacht vor dem Dreikönigsfest an 6. Januar.

Über den Hexenglauben in der Bevölkerung des Ecknachtals schreibt zum Beispiel in den 20iger Jahren des vorigen Jahrhunderts, also vor rund 90 Jahren, der Sielenbacher Alfons Veith folgendes: „Hier ist das Volk jeglicher Belehrung und gegenteiliger Beeinflussung und völlig unzugänglich und beharrt unerschütterlich auf seine verschobenen Ansichten“, so der spätere Geistliche.

Zur Erkennung der Hexen existierten demnach mehrere „Methoden“. Einiges zu diesem offenbar bei der Landbevölkerung fest verankerten Aberglauben wird im Ecknacher Pfarrarchiv beschrieben. Zum Beispiel: Schaute eine Weibsperson während der Christmette um, so war sie eine Hexe. Wenn in einem Dorf viel Unbill geschieht, müsse man die Hexen zu überführen versuchen. Die Methode sei allerdings recht aufwendig, heißt es in der „Anleitung“: Man mache sich einen Fußschemel aus neunerlei Holz. Dies solle aber kein anderer wissen. Man nehme ihn dann mit in die Christmette. Es funktioniert aber nur, wenn es niemand sieht! Während der Wandlung kniet man sich verstohlen auf einen Fußschemel aus neunerlei Holz und nun kann man – o Wunder – alle Hexen seiner Gemeinde sehen. Sämtliche Hexen knien nämlich „arschlings“, also mit dem Rücken gegen den Hochaltar, weil sie eben das Licht des neugeborenen Christkindes nicht vertragen können. Die Schemel-Methode soll sogar vollen „Fahndungs-Erfolg“ bringen. Denn auch alle anderen Hexen des Dorfes, die etwa daheimgeblieben seien, sehe man dann in den Kirchenstühlen knien. Man solle aber gar nicht zu lange verweilen und habe sich vorzusehen, dass man vor Mettenschluss wieder zu Hause in der Stuben ist. Denn finden die Hexen denjenigen, der ihr Geheimnis kennt, noch auf offener Straße, so fallen sie über ihn her, zerkratzen im gottserbärmlich sein Gesicht und versuchen ihn womöglich noch blind zu machen, damit er ja niemanden mehr erkennen kann. Ein Bursch in Landsberg, so berichten die Quellen im Ecknacher Pfarrarchiv (1906) weiter, habe vor vielen Jahrzehnten seinen Vorwitz elendiglich büßen müssen, und bis Ostern an Misshandlungen gelitten.

Es gab aber auch „praktische“ Hilfestellung im Aberglauben. Am Thomastag (21. Dezember) mussten junge Frauen im Dunkeln eine Henne fangen. Je nachdem, ob man eine Rote oder eine Schwarze erwischte, bekam sie einen „Roten“ oder „Schwarzen“ (hier waren die Haare gemeint) Mann. Heiratslustige Junggesellinnen sollen von dieser Mirakelbefragung regen Gebrauch gemacht haben In einem Schulaufsatz von 1911 aus dem Aichacher Raum wurde von einem Schüler folgende Geschichte niedergeschrieben: An dem Platz, wo die Toten von einer Pfarrei durch eine andere übers Kreuz geführt werden, kann man den Teufel beschwören. Dazu muss man in der Mettennacht an den Kreuzweg gehen und einen Kreis ziehen, der die Länge vom eigenen Körper zum Durchmesser hat. Um die zwölfte Stunde kommt dann der Leibhaftige selber daher. Der möchte dann einem mit allen möglichen Schrecken aus dem Kreis treiben. Da fährt er mit einem Fuhrwerk voll auf den Kreis zu, schmeißt die größten Baumstämme hin und macht alles in seiner Macht stehende, um den anderen zum Davonlaufen zu bringen. Wenn man aber standhaft bleibt, kann man von ihm verlangen, was man gerade mag: „Geld, Ehre oder Weiber“. Der Teufel musste alles herschaffen. Lässt man sich aber vertreiben, dann holt einen der Leibhaftige vom Fleck weg.

Das Kreuzwegstehen haben, so steht im Aufsatz, auch einmal zwei Burschen probiert. Sie haben sich soweit von einander aufgestellt, dass sie sich noch zurufen konnten. Doch einer der beiden sei davongelaufen. Ihn hat der Teufel ganz arg zugerichtet. Der andere dagegen blieb standhaft und hatte damit einen Wunsch frei. Wie ihn nun der Teufel gefragt habe, was er sich dann wünsche, habe er nur verlangt, dass er ihm seinen Kameraden so wieder gebe, wie er zuvor war. An etwas anderes dachte er nicht.