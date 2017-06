2017-06-13 05:29:00.0

Aichach-Friedberg Wie sich das Leben im Seniorenheim ändert

Wie sich die Ansprüche der Bewohner und die Anforderungen an Seniorenheime verändern und worauf Sie bei der Suche nach einem Platz achten sollten. Von Katja Röderer

Die Pflege- und Seniorenheime im Wittelsbacher Land sind ausgelastet. Von den insgesamt 906 Plätzen, die es im Landkreis nach Angaben des Landratsamtes gibt, waren im Mai gerade noch 16 frei. Dabei bevorzugt das neue Pflegestärkungsgesetz ausdrücklich die Pflege zu Hause. Die befragten Experten rechnen jedoch nicht damit, dass bald weniger Senioren in Heimen betreut werden. Vielmehr verändern sich wohl die Anforderungen.

Das ist auch dem Einrichtungsleiter des Seniorenwohnheims der Arbeiterwohlfahrt in Aichach, Dieter Geßler, aufgefallen. Die Kriegsgeneration, die viel Not erlebt hat, schwindet mehr und mehr. Die meisten Bewohner dieser Jahrgänge seien im Vergleich leichter zufriedenzustellen, als jüngere Bewohner, die jetzt nach ihnen einziehen, berichtet Dieter Geßler. „Die Ansprüche der neuen Bewohner sind insgesamt höher.“

Erste Anfragen nach einem Internetanschluss

Gerade seien die ersten Anfragen wegen eines Internet-Anschlusses gekommen, erzählt Dieter Geßler. Auch ein neuer Receiver musste inzwischen angeschafft werden. Denn wo die Bewohner früher ihre von zu Hause mitgebrachten Röhrenfernseher aufstellten, platzieren sie jetzt ihre modernen Flachbild-Fernseher, für die der neuer Receiver nötig wurde.

Dieter Geßler verdeutlicht die Entwicklung am Beispiel der Körperhygiene: Wo die Menschen früher noch gebadet haben, wird heute meist geduscht. Andere Generationen haben eben andere Gewohnheiten. „Hier ist schon ein Umdenken erforderlich“, findet Dieter Geßler.

Aber nicht nur hier. Die Senioren ziehen viel später ins Heim als in früheren Zeiten. Dann haben sie altersbedingt oft schon mehrere Erkrankungen, die einen höheren Pflegeaufwand erfordern. Der Personalschlüssel stammt laut Geßler aber noch aus dem Jahr 1998 und sei seither nicht wieder an die wachsenden Anforderungen angepasst worden. Auch hier würde sich der Einrichtungsleiter eine Neuorientierung wünschen.

Es werde viel kontrolliert und geprüft und jedes Mal, wenn eine Kontrolle ins Haus kommt, gerate der gesamte Ablauf im Heim durcheinander. Strukturen, Prozesse und die Umsetzung würden regelmäßig abgeklopft. „Das Ergebnis hingegen wird am wenigsten kontrolliert“, sagt der AWO-Heimleiter. Er erzählt, dass er schon gute Altenpfleger verloren habe, weil sie sich dem Druck nicht mehr stellen wollten. Geßler hofft, dass der Beruf des Altenpflegers tatsächlich attraktiver gestaltet wird, nachdem nun schon so lange so viel darüber geredet wurde. Im AWO-Seniorenheim in Aichach werden Fachkräfte ausgebildet, momentan mangele es deshalb nicht an Nachwuchs, erklärt er.

Heimbewohner kommen später und bleiben kürzer

Gabriele Bott ist zuständig für die Heimaufsicht im Landratsamt Aichach-Friedberg und stellvertretende Sachgebietsleiterin der Altenhilfe. Sie bestätigt, dass die Heimbewohner heute tendenziell später einziehen und im Schnitt eine kürzere Verweildauer haben. In der Vergangenheit hätten viele noch sechs bis acht Jahre im Heim gelebt.

Trotz der kürzer werdenden Verweildauer glaubt auch Gabriele Bott persönlich nicht, dass mit dem Pflegestärkungsgesetz weniger Menschen ins Heim ziehen. Sie könnten aber mit höheren Pflegegraden als bisher dort ankommen. Über die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes auf die Heime im Landkreis sagt sie: „Darüber gibt es unterschiedliche Spekulationen.“

Wer einen Heimplatz sucht, hat dies meist nicht von langer Hand geplant. Nach einem plötzlichen Sturz oder zunehmender Demenz muss es meistens schnell gehen und viele schauen sich nach einem Heimplatz in der Nähe des Wohnortes um. Die einen favorisieren helle, große Räume, andere mögen es lieber gemütlich.

Worauf man bei der Suche nach einem Heimplatz achten sollte

Wer einen Heimplatz sucht, sollte nicht nur auf die räumliche Atmosphäre in diesem Haus achten, sondern auch auf die menschliche, erklärt Gabriele Bott von der Heimaufsicht. Wie riecht es dort? Wie steht es um die augenscheinliche Sauberkeit? Man sollte Bewohner und Pflegekräfte ansprechen und beobachten, wie diese Menschen einem begegnen. Es sei immer gut, Leute zu befragen, die dort wohnen oder, falls möglich, zu einem Tag der offenen Tür zu gehen. Hier können Fragen nach der Ausrichtung des Heims beantwortet werden, etwa ob es kirchlich orientiert ist oder andere Schwerpunkte hervorhebt. Gabriele Bott prüft selbst mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts, mit Pflegefachkräften, Ärzten und Vertretern des Landratsamts die Situation in den Heimen im Wittelsbacher Land.

Sechs Beschwerden seien heuer bisher bei ihr eingegangen, erzählt sie. Das sei vergleichsweise wenig. Mal sei die Suppe zu kalt oder die Versorgung der Senioren mit Flüssigkeit nicht ausreichend. Mal gehe es darum, dass das Personal sich nicht genug um die Senioren kümmere, erzählt Gabriele Bott. Auch sie ist überzeugt, dass der Anspruch der Senioren steigen wird. „Da müssen die Heime dann mitziehen.“

Kontakt Die Seniorenberatung Aichach-Friedberg ist vormittags unter Telefon 08251/872233 erreichbar.