2016-11-17 07:00:00.0

Tierzucht Wie steht es um die Kaninchenpest im Wittelsbacher Land?

Im September wurden erste Berichte über die Kaninchenpest im Landkreis Aichach-Friedberg laut. So ist der Stand der Seuche heute.

Die Kaninchenpest hat im Wittelsbacher Land zugeschlagen. Die ersten Fälle der Krankheit – Veterinärmediziner sprechen von Myxomatose – sind im September in Aichach gemeldet worden. Mehr als 20 Tiere waren in kurzer Zeit betroffen (wir berichteten). Auch in Pöttmes und Dasing starben in der Folge Kaninchen an der ansteckenden Krankheit. Warum jetzt trotzdem eine Kleintierschau in Oberschneitbach stattfinden konnte, erklärt der Vorsitzende des Aichacher Kleintierzuchtvereins, Josef Schwegler, so: Das Veterinäramt habe keine Probleme wegen Myxomatose gesehen und eine Genehmigung für die Paartalschau ausgestellt. Die Insekten, die das Pockenvirus übertragen, seien inzwischen auch erfroren.

Mücken und Kaninchenflöhe können Myxomatose übertragen, die Tiere infizieren sich aber auch untereinander. Dann leiden die Nager unter einer verstopften Nase und können immer schlechter atmen. Sind die Symptome sichtbar, ist es jedoch meist zu spät. Die Tiere werden von starken Schmerzen gequält und fressen nicht mehr. Sie ersticken, wenn sie nicht vorher eingeschläfert werden.

Experten empfehlen Impfung

Josef Schwegler ist zu dem Schluss gekommen, dass in den vergangenen Monaten vor allem Kaninchen erkrankten, deren Halter nicht in Zuchtvereinen organisiert sind. Schwegler sagt: „Wir haben vorgebeugt und desinfiziert.“ Unter anderem hätten die organisierten Züchter auch Fliegengitter eingesetzt, um ihre Kaninchen vor Insekten zu schützen. „Und ganz wichtig: wir lassen die Kollegen nicht in die Anlage“, sagt Schwegler. Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass andere Züchter das Pockenvirus in den Stall tragen. Neu eingetroffene Tiere müssen drei Wochen in Quarantäne, bevor sie zu den anderen dürfen. Desinfektion war auch bei der Paartalschau ein Thema, um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern. Aber ansonsten habe für die sechs Aichacher Kleintierzüchter und ihre Gäste die Zucht im Vordergrund gestanden, berichtet Josef Schwegler.

Er sagt, die Myxomatose müsse im kommenden Jahr nicht wieder ausbrechen. Der Pöttmeser Tierarzt Paul-Heinz Müllegger sieht dafür ein eher geringes Risiko, weil wild lebende Kaninchen, die die Krankheit wieder einschleppen könnten, im Wittelsbacher Land nicht heimisch sind. Bei der Pöttmeser Veterinärmedizinerin Dr. Silke Bartel sind seit Ende September trotzdem noch weniger als zehn infizierte Nager untersucht worden. „Sie sind alle gestorben“, berichtet sie. Die Tierärztin Daniela Haußner aus Dasing hat etwa vier bis fünf Kaninchen eingeschläfert und sie habe von vielen weiteren Fällen, auch in Gallenbach, erfahren, erzählt sie. Der Aichacher Tierarzt Dr. Wolfgang Bittner berichtet, dass seit etwa drei Wochen keine neu erkrankten Kaninchen mehr in die Praxis gebracht worden seien.

Das Veterinäramt und mehrere Tierärzte raten dazu, Kaninchen impfen zu lassen. (kabe)