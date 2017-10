2017-10-18 09:17:19.0

Landkreis Dachau Wildschwein randaliert in Zahnarzt-Praxis

In Röhrmoos stößt ein Wildschwein die Eingangstür einer Zahnarztpraxis auf. Den Weg nach draußen findet es nicht mehr. Das macht die Sau wild.

Über diesen Patienten staunten die Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis in Röhrmoos nicht schlecht: Am Dienstag tauchte dort laut Polizei Dachau gegen 16 Uhr ein Wildschwein auf. Damit begann eine zweistündige Jagd auf das Tier, das sich buchstäblich aufführte, wie die wilde Sau.

Die Praxis in der Bahnhofstraße „enterte“ das Tier, indem es kurzerhand die Eingangstür aufstieß. Dann lief es in das Treppenhaus. Weil sich die Tür nur nach innen öffnen lässt, war das Wildschwein nicht mehr in der Lage, das Gebäude zu verlassen. Es fing an zu randalieren.

Die Praxis und umliegende Geschäfte wurden laut Polizei vorsichtshalber verbarrikadiert. Schließlich rückte die Röhrmooser Feuerwehr an und sperrte die Bahnhofstraße, um eine Flucht der Wildsau in den Bahnhofsbereich zu verhindern.

Außerdem wurden fünf Jäger auf das Wildschwein angesetzt. Es gelang ihnen allerdings nicht, das Tier lebendig zu fangen. Wie die Polizei berichtet, sei ihnen letztendlich nichts anders übrig geblieben, als das Tier zu erlegen.

Die ganze Aktion dauerte etwa zwei Stunden. Die Bahnhofstraße blieb etwa eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Wieso die Wildsau mitten im Ortskern unterwegs war, bleibt ein Rätsel. (jca)