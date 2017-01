2017-01-31 17:02:00.0

Veranstaltung Willkommen und Abschied beim Neujahrskonzert

Peter Weber steht letztmals beim Aindlinger Marktorchester am Dirigentenpult. Am Ende übergibt er an seinen Nachfolger. Von Karina Schaffelhofer

Für Pfarrer Max Bauer steht fest: „Musik ist etwas, was der Seele guttut.“ Das betonte der Seelsorger zu Beginn des Neujahrskonzerts des Aindlinger Musikvereins am Sonntag in der Kirche St. Johannes und Magdalena in Mühlhausen. Unter der musikalischen Leitung von Peter Weber hatten Marktorchester, Vororchester und der Cantalom-Chor Mühlhausen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Ende galt es für Peter Weber, den Dirigentenstab an seinen Nachfolger weiterzugeben.

Pompös war der Einstieg des Marktorchesters mit der Feuerwerksmusik von Händel. Der Cantalom-Chor Mühlhausen folgte mit dem Stück „Du unser Vater“. Dazwischen begrüßte Michaela Sauerlacher vom Musikverein Aindling die Gäste in der voll besetzten Kirche und forderte die Zuschauer mit einer Geschichte auf, die schönen Momente bewusst zu erleben. Ein solch schöner Moment folgte mit Pavel Stanjeks „St. Thomas Choral“, bei dem das Marktorchester zunächst leise begann und sich zum Ende hin steigerte.

Titanic-Song und Andachtsjodler

Mit bekannten Liedern wie Reinhard Fendrichs „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“, Michael Jacksons „Heal the World“ oder Peter Maffays „Ich fühl wie Du“ begeisterte der Cantalom-Chor. In bestem Bayerisch boten sie Leonard Cohens „Halleluja“ dar, begleitet von Chorleiterin Dina Tiljak-Schmoll am Keyboard und Anna Hartl an der Klarinette. Das Vororchester unter Leitung von Mandy Winter ging auf „Fahrt mit der Titanic“: Die neun Buben und Mädchen spielten den Welthit „My Heart Will Go On“ und anschließend mit dem Marktorchester den Andachtsjodler. Schmissig wurde es mit dem Quartett aus Saxofon, Tenorhorn und Klarinette bei dem Stück „Alla Hornpipe“ von Händel. Hannah Nassl, Lukas Falkowsky sowie Gabi und Walter Nassl brachten das Publikum zum Mitwippen. Ein Duett für Querflöten spielten Monika Puser und Marie Brandmeir aus Guiseppe Verdis „Der Troubador“.

Einen Gänsehautmoment gab es, als das Marktorchester Larry Daehns „With Quiet Courage“ anstimmte. Daehn schrieb das Stück zum Gedenken an seine Mutter, die in Not und Elend ihre Familie auf einer Farm in Wisconsin, USA, großzog. Er widmete es ihr mit den Worten: „Ihr Leben war ein prächtiges Lied von stillem Mut.“

Peter Weber verabschiedet sich

Am Ende des Konzerts war es dann aber so weit: Leiter Peter Weber durfte den „Staffelstab“ weitergeben. Aufgrund seines Umzugs nach Wasserburg war nach zehn Jahren Schluss für Weber in Aindling. Mit einem Zitat von Charlie Chaplin verabschiedete er sich: „Macht brauchst du nur, wenn du Böses vorhast. Für alles andere reicht die Liebe.“ Und die Liebe zur Musik sei es gewesen, die ihm seine Arbeit als Dirigent leicht gemacht habe. Während seiner Zeit in Aindling hat er diese Liebe zu seinem Beruf gemacht. Und dann begrüßte er seinen Nachfolger: Leonardo Dianori. „Mein Deutsch ist noch nicht so gut“, waren Dianoris erste Begrüßungsworte. Der gebürtige Italiener kam vor drei Jahren nach Deutschland und hat zwischendurch immer mal wieder im Marktorchester mitgespielt, wenn Not am Mann war. In seiner Heimatstadt Florenz studierte er Trompete und hat dort bereits kleinere Besetzungen dirigiert. In Gersthofen spielen die Schwäbischen Musikanten unter seiner Leitung und nun auch das Aindlinger Marktorchester.

Vor dem gemeinsamen Schlusslied „Von guten Mächten“ bedankte sich Lorenz Hader, Vorsitzender des Musikvereins, bei Peter Weber mit einem Bild vom Marktorchester und wünschte ihm alles Gute.