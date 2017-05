2017-05-07 12:01:00.0

Schiltberg Windenergie, Bauanträge und Schulbusse

Der Schiltberger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung außerdem mit mehreren Bauanträgen befasst.

Bescheid zu Windenergie Die Gemeinde Schiltberg wurde von der Regierung von Schwaben informiert, dass das von der Stadt Aichach als Teilfläche für Windenergie geplante Areal nordwestlich von Allenberg mittlerweile auf eine niedrigere Stufe gesetzt wurde. Nachdem Schiltberg bereits ein Veto gegenüber den geplanten Windrändern, die lediglich 900 Meter entfernt von der Allenberger Wohnbebauung errichtet worden wären, eingereicht hatte, sorgte diese Mitteilung für Erleichterung im Gemeinderat.

Bauanträge genehmigt Ein Tekturantrag zum Umbau eines Ausstellungsraumes für Fliesenhandel zu einer Wohneinheit in der Hauptstraße in Rapperzell wurde vom Gemeinderat genehmigt. Ein nachträglicher Antrag wurde für den Ausbau des Dachgeschosses eines Zweifamilienhauses in der Hofbergstraße in Schiltberg gestellt. Im Rahmen eines Besitzerwechsels war der fehlende Bauantrag aufgefallen und wurde rückwirkend abgesegnet.

Schülerbeförderung ausgeschrieben Nachdem in der überörtlichen Prüfung der gemeindlichen Jahresrechnung bemängelt wurde, dass seit mehr als zehn Jahren die Beförderung der Schüler nicht mehr neu ausgeschrieben worden ist, wurde nun eine Neuausschreibung besprochen. Die Ausschreibung betrifft erstmals das Schuljahr 2017/2018 und endet 2019/2020. Die morgendliche Beförderung zur Schule und die Heimfahrt um 12.50 Uhr sind bereits vom Schulverband Kühbach beauftragt worden, da hier neben den Schiltberger Grundschülern auch die Mittelschüler der Kühbacher Schule betroffen sind. Die Gemeinde Schiltberg muss sich um die Heimfahrten um 11.15 Uhr und 12.05 Uhr kümmern. Diese werden nun beschränkt ausgeschrieben.

Planung auf Raiffeisengelände Ebenso auf dem Tisch liegen hatten die Räte eine Bauvoranfrage der Ettengruber GmbH. Der Dachauer Unternehmer hatte bereits vor längerer Zeit das ehemalige Raiffeisengelände inklusive Lagerhaus in der Raiffeisenstraße in Schiltberg gekauft. Nun soll der Gebäudebestand abgerissen und auf dem Grundstück neben einem Bürogebäude ein Einfamilienhaus und zwei Doppelhäuser errichtet werden. Für den Gemeinderat war die Bauvoranfrage schnell positiv abgesegnet. Bürgermeister Josef Schreier fasste die Entscheidung zusammen: „Für das Ortsbild kann das Vorhaben nur eine Verbesserung sein“. (skw)