2017-01-05 20:08:00.0

Kunsteisbahn Winterzauber am Rainer Schloss

Schon am Eröffnungstag drehen zahlreiche Schlittschuhläufer ihre Bahnen. Bis 22. Januar gibt es viel Programm. Am Montag kommen die Augsburger Panther

Märchenhafter Winterzauber: Vor der farbig illuminierten Kulisse des Wittelsbacher Schlosses in Rain erlebten jetzt zahlreiche Besucher die Eröffnung der neuen Kunsteisbahn. Mit dem Christbaum am Schlossportal, den Buden mit heißen Speisen und Getränken und den ersten Schneeflocken des neuen Jahres geriet die Premiere zum nachweihnachtlichen Erlebnis.

Schon am Nachmittag stürmten vor allem Kinder und Jugendliche die Eisbahn und drehten zur Hintergrundmusik begeistert ihre Bahnen. Nach Einbruch der Dunkelheit wagten sich dann auch die Offiziellen – wenigstens symbolisch – aufs „Eis“. Bürgermeister Gerhard Martin stand zum ersten Mal in seinem Leben auf Kufen und tastete sich – flankiert von seinen Stellvertretern Leo Meier und Hans Hafner – wagemutig über den glatten Untergrund. „Ich bin dem Stadtrat sehr dankbar, dass wir diese Idee umgesetzt haben“, erklärte Martin. „Das ist eine weitere Attraktion für unsere Stadt, die wir zusammen mit Sponsoren und Integra beleben.“ Der Sozialträger betreut den täglichen Eisbahnbetrieb, verleiht Schlittschuhe und stellt Speisen und Getränke bereit. Zusätzlich wird es an Veranstaltungstagen weitere Verpflegung geben.

ANZEIGE

Das Rahmenprogramm startete mit den Poi-Teens aus Rennertshofen, die mit ihrer imponierenden Feuershow die Dunkelheit durchbrachen. Am Samstag geht es weiter mit einem Jugendprogramm um 16 Uhr und der „Bad Taste Party“ (20 bis 23 Uhr). Und am Montag, 9. Januar, kommen die Augsburger Panther um 18 Uhr. Das komplette Programm gibt es auf Prospekten und im Internet unter www.rain.de. (wüb)Öffnungszeiten: Werktags 8 bis 13 Uhr Schulsport, 15 bis 20.30 Uhr öffentlicher Betrieb. Wochenende 13 bis 20.30 Uhr. Die Eisbahn bleibt bis 22. Januar.