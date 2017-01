2017-01-11 05:30:00.0

Kultur Wittelsbacher: Was ist jetzt mit der Landesausstellung?

Die Entscheidung über die Bayerische Landesausstellung lässt auf sich warten. In Friedberg sorgt das nicht für Begeisterung, die Aichacher sehen das gelassen. Von Ute Krogull und Claudia Bammer

Aichach, Friedberg und Scheyern warten sehnlich auf eine Entscheidung über die Bayerische Landesausstellung 2020, für die sich der Landkreis Aichach-Friedberg zusammen mit dem Kreis Pfaffenhofen an der Ilm beworben hat. „Frühe Wittelsbacher“ soll das Thema lauten; bis zu 150 000 Besucher könnte die Ausstellung in die drei Kommunen locken. Doch die Entscheidung des Kultusministeriums lässt auf sich warten.

Der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann ist darüber alles andere als begeistert: „Ich bin nicht glücklich, wie das in München gehandhabt wird. Die Entscheidung verzögert sich immer wieder.“ Die Stadt sei in Vorleistung gegangen und habe schon einiges auf die Ausstellung ausgerichtet. So werden zum Beispiel im Friedberger Schloss, das 2018 nach der Sanierung neu eröffnet werden soll. Dort werden zwei Räume im Erdgeschoss vorerst nicht für Catering ausgebaut, damit sie museal nutzbar sind. Auch die Bahnhofstraße möchte Eichmann bis 2020 umbauen lassen, damit die Besucher auf dem Weg zum Schloss nicht stolpern.

„Ich glaube, wir haben keine ganz schlechten Karten“

Sein Aichacher Kollege Klaus Habermann sieht das entspannter. Am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach sind keine Baumaßnahmen geplant. Bis 2018, hofft Habermann, ist die Sanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach, dem Stammsitz der Wittelsbacher, zumindest außen abgeschlossen. Dann kann der Burgplatz wie geplant neu gestaltet werden – rechtzeitig vor der erhofften Landesausstellung. „Wichtig wäre es, dass die Entscheidung zugunsten unserer Bewerbung fällt“, sagt der Bürgermeister. Das Thema sei es auf jeden Fall wert, auf diese Weise aufbereitet zu werden, ist er überzeugt. „Ich glaube, wir haben keine ganz schlechten Karten.“

Zuletzt hatte Landrat Klaus Metzger auf der Jahresabschlusssitzung des Kreistags verlauten lassen: „Wir werden um das Jahr 2020 herum eine Landesausstellung in die Region bekommen.“ Kommt die Ausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte also doch erst später, zumal Ministerpräsident Horst Seehofer Franken im Sommer mehr oder weniger eine Landesausstellung versprochen hat?

Beim Kultusministerium erinnert Sprecher Ludwig Unger daran, „dass es sich hier um die Landesausstellung für das Jahr 2020 dreht“ und man gerade erst 2017 habe. Zum Vergleich: Die Entscheidung für die Landesausstellung zum Thema Bier in Niederbayern im Jahr 2016 wurde 2010 verkündet. Unger weiter: „Eine Entscheidung zur Landesausstellung 2020 wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 fallen.“ Üblicherweise falle eine Entscheidung ein paar Jahre vor der Realisierung. „Wir liegen hier gut im Zeitplan.“

2020 ist 900. Jahrestag der Wittelsbacher

Anregungen zu Standorten gebe es immer wieder, das Haus der Bayerischen Geschichte lade auf seiner Homepage dazu ein, so Unger. „Entsprechend werden auch die Diskussionen über mögliche Standorte im Vorfeld einer zu planenden Landesausstellung geführt, sind aber an kein fixes Jahr gebunden. Bei zu treffenden Entscheidungen werden alle Regierungsbezirke berücksichtigt.“ Auf der Homepage des Hauses der Bayerischen Geschichte ist zu lesen: „Das Erfolgsgeheimnis besteht darin, das richtige Thema für den rechten Ort zu finden. Am besten gelingt dies an Orten mit Geschichte und faszinierenden Denkmälern.“ Derzeit seien die Landesausstellungen bis 2019 vergeben. „Die Bewerbungen für 2020 werden geprüft.“

Für die Wittelsbacher würde außer einem frisch sanierten Friedberger Schloss sprechen, dass es sich um 2020 zum 900. Mal jährt, dass die Grafen von Scheyern ihren Sitz endgültig nach Oberwittelsbach verlegten – an jenen Ort, dessen Burg 1115 in ihren Besitz gelangte und dessen Namen sie seither führen. Um 1120 wurde Graf Otto IV. zudem Pfalzgraf in Bayern. Die Schau soll auf mehrere Orte mit Bezug zu der Dynastie verteilt sein: auf den Stammsitz in Oberwittelsbach, das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach, das Friedberger Schloss sowie auf Kloster Scheyern im Landkreis Pfaffenhofen.