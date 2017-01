2017-01-24 13:30:00.0

Verkehr Wo gilt rechts vor links in Aindling?

Anwohner der Aindlinger Raiffeisenstraße bemängeln, dass Raser die Regeln ignorieren. Sie haben zwei Forderungen. Welche das sind.

An welchen Einmündungen in Aindling soll rechts vor links gelten? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde. Anwohner der Raiffeisenstraße und umliegender Straßen hatten eine Unterschriftenliste eingereicht, um Raser in ihrem Wohngebiet auszubremsen.

Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, bemängeln die Unterzeichner, dass viele Verkehrsteilnehmer die Rechts-vor-links-Regelung im Streckenabschnitt „Neues Baugebiet Kronbergweg“ bis zur Einmündung Peter-Sengl-Straße ignorieren. Sie würden zu schnell und ohne anzuhalten durch das Wohngebiet fahren. Die Anwohner weisen vor allem auf die gefährliche Situation an der Einmündung Raffeisenstraße/Tannenweg hin. Sie wünschen sich eine Warnung mit dem Gefahrzeichen „nächste Kreuzung rechts vor links“ und zudem eine Markierung.

Die Verwaltung in Aindling befürwortet eine Markierung zwar nicht, schlägt jedoch vor, nach der Ortstafel Binnenbach Richtung Aindling oder vor den beiden Einmündungen Richtung Aindling das geforderte Verkehrsschild anzubringen. Während in der südlichen Richtung der Raiffeisenstraße rechts vor links gilt, ist dies in Richtung Norden nach Binnenbach anders. Hier haben die Verkehrsteilnehmer auf der Raiffeisenstraße Vorfahrt. Zwar sind hier keine Vorfahrtszeichen vorhanden, aber der Autofahrer, der über einen abgesenkten Randstein oder einen Gehsteig ausfährt, muss immer warten.

Tempo 30 in der ganzen Raiffeisenstraße?

Eine Aufhebung der Rechts-vor- links-Regelung auf der Gegenseite halten die Ausschussmitglieder nicht für sinnvoll, weil sonst womöglich noch schneller in der Straße gefahren werde. Ein Gemeinderat schlug vor, auf der ganzen Raiffeisenstraße Tempo 30 zu machen. Auch im Zieglerweg gilt an der neu entstandenen Einmündung Moserwiesn/Zieglerweg rechts vor links. Bei einem Ortstermin stellten die Ausschussmitglieder fest, dass diese Regelung allerdings nicht bei allen Einmündungen in diesem Gebiet gilt. Eine Stetigkeit ist somit in keine Richtung vorhanden. Die Verwaltung schlägt vor, durch eine Vorfahrtsbeschilderung für eine einheitliche Lösung zu sorgen. Der Ausschuss beschloss, dass das Bauamt eine Liste mit ähnlichen Verkehrssituationen im Marktgebiet erstellen soll, damit ein Gesamtkonzept erarbeitet werden kann.

Weiteres Thema war die geplante Überdachung des Wasch- und Lagerplatzes am Bauhof. Nach dem Angebot einer Metallbaufirma soll noch ein Angebot für eine Holzlösung eingeholt werden. Zudem werden Angebote für Rolltore für die Bauhoftore in die Werkstatt angefordert. Liegen alle Vorschläge vor, soll erneut beraten werden. (ull)