2017-01-09 07:02:00.0

Fasching Zell ohne See feiert eine Dschungel-Party

Beim Inthronisationsball in Griesbeckerzell präsentieren die vier Garden in der voll besetzten Faschingshalle ihr neues Programm. Heuer wird’s exotisch Von Josef Mörtl

Prinzessin Theresa I. und Prinz Michael II. bei ihrem Prinzenwalzer zum Song "Let me go“ von Avril Lavigne featuring Chad Kroeger. Die Nervosität bei den beiden war schnell verflogen.

Jetzt ist auch im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell der Fasching offiziell eröffnet: Beim feierlichen Inthronisationsball der Faschingsgesellschaft Zell ohne See am Samstagabend zeigten alle vier Garden ihr volles Programm. Höhepunkt war der Prinzenwalzer zum Song „Let Me Go“ von Avril Lavigne featuring Chad Kroeger. Das Prinzenpaar Theresa I. und Michael II. ist seit über zwei Jahren auch privat ein Paar. In ihren grünen Kostümen zeigten sie eine brillante Vorstellung. Die Besucher in der voll besetzten Faschingshalle kamen voll auf ihre Kosten. Musikalisch unterhielt die Showband Black Birds, die zwischen den Showeinlagen die Gäste zum Tanz einlud. Anschließend zeigten nacheinander die Ranzen-, die Teenie- und die Kindergarde tolle Aufführungen. Das Motto des Zeller Faschings ist heuer „Dschungelparty“.

Tolle Stimmung herrschte, als Präsident Norbert Bachmann kurz nach 20 Uhr den Zeller Fasching offiziell eröffnete. Alles, was in Zell im Fasching Rang und Namen hat, war zur Inthronisation gekommen. Und die Trainer der vier Garden haben tolle Arbeit geleistet. Die zehn Mädchen der Prinzengarde wurden trainiert von Sabrina Gastl, Tanja Götz und Karina Metzger. Ebenso neun Aktive sind es heuer bei der Ranzengarde, hier haben Sarah Redel, Christian Mahl und Alexander Korntheur ganze Arbeit geleistet. Bei der Nachwuchsgarde heißt das Motto „Dschungelbuch“. Trainiert haben hier Corinna Weichselbaumer, Diana Christl und Dorothee Gaßner. Und die Kleinsten, die zwölf Mädchen der Kindergarde in ihren schmucken Elefantenkostümen, wurden getrimmt vom Julia Kopp, Simone Strauß und Alexandra Kopp. Im gemeinsamen Tanz von Prinzen- und Ranzengarde sowie Prinzenpaar mit Hofmarschall geht es nach Mexiko. Die Fahnenabordnung besteht aus Josef Utz, Andreas Sturm, Pauline Utz, Sarah Götz, Sabrina Späth, Julia Golling, Jeremias Zederer und Celine Utz-Gerbl.

ANZEIGE

Und wenn in Griesbeckerzell die fünfte Jahreszeit anbricht, halten alle zusammen wie Pech und Schwefel. Das würdigte Präsident Norbert Bachmann, der mit dem Prinzenpaar jede Menge Orden an verdiente Zeller brachte. Besonders bedacht wurden Renate Sterl, Maria Mayr, Lina Schrupp und Hildegard Kammerer.

Letztere sind seit 26 Jahren für die Kostüme der Garde zuständig. Auch das Kleid der Prinzessin ist ihre Sache. Dafür wurden sie mit Blumen und einem Gutschein bedacht. Zu späterer Stunde hatte sich noch Besuch angesagt. Die Paartalia aus Aichach, die schon vorige Woche offiziell in den Fasching eingestiegen ist, kam mit dem kompletten Hofstaat und entführte die begeisterten Besucher in die Welt des Zirkus.

Eine Bildergalerie finden Sie hier.