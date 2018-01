2018-01-08 07:15:00.0

Inthronisationsball Zell ohne See setzt im Fasching auf Glitzer und Glamour

Im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell steht die Saison unter dem Motto „Musical“. Der Bogen vom „Moulin Rouge“ bis „Tanz der Vampire“ gespannt Von Patrick Stief

In vollem Ornat zeigt sich das Zeller Prinzenpaar: Prinzessin Ramona im kunstvoll bestickten Kleid, und Prinz Tobias (rechts). Begleitet werden sie von Hofmarschall Stefan.

Beim traditionellen Inthronisationsball verzauberten die Tänzerinnen und Tänzer von Zell ohne See ein begeistertes Publikum. In der rappelvollen Faschingshalle präsentierten die Zeller Garden in schimmernden und glitzernden Kostümen ein Musical der besonderen Art.

Doch der Reihe nach. Nachdem der Fasching in diesem Jahr besonders kurz ausfällt, wurde der Inthronisationsball mit dem Burschen- & Derndlball zusammengelegt. Zwischen den Gästen in stilvoller Abendgarderobe tauchten deswegen zahlreiche Dirndl und Lederhosen auf und verliehen dem Faschingsabend damit auch ein sehr bayerisches Flair.

In traditioneller Manier eröffnete Erich Sterl als Schützenmeister der Zeller Almenrauschschützen den Ball und präsentierte sogleich die drei Zeller Schützenkönige. Markus Huber, Thomas Gaßner und Jungschütze Lennart Ehring tanzten mit ihren Liesln in bayerischer Tracht als Erste übers Parkett.

Nach dem zünftig-bayerischen Einstieg wurde es glamourös. „Musical“ lautet das Motto der Zeller. Faschingspräsident Norbert Bachmann, der das neue Programm moderierte, holte als Erstes das Prinzenpaar mitsamt Hofstaat auf die Bühne. Prinzessin Ramona begeisterte das Publikum in ihrem kunstvoll bestickten Kleid, das in vielen Arbeitsstunden mühsam handgenäht worden war. Flankiert wurde die Zeller Hoheit von Prinz Tobias und Hofmarschall Stefan, die als stilvolle Edelmänner mit Frack und Zylinder ein weiterer Hingucker waren.

Die Mädels der Prinzengarde tanzten in feurig-roten Kostümen zur Musik aus dem Musical „Moulin Rouge“. Beim Cancan flogen Beine und Röcke der Gardemädels gleichermaßen in die Luft.

Eine weitere Stimmungsrakete wurde von der Ranzengarde gezündet, die zur Musical-Version von Udo Jürgens Klassiker „Ich war noch niemals in New York“ die Tanzfläche stürmte. Zügig rissen sich die sechs Jungs die schlabbrigen Matrosenanzüge vom Körper und wirbelten in weiß-blauen Badeanzügen akrobatisch durch die Luft.

Anschließend verzauberten die kleinen Bauchtänzerinnen der Kindergarde ihre mächtig stolzen Eltern und das restliche Publikum mit Klängen aus „1001 Nacht“ aus dem Musical „Aladdin“. Die Teenie-Garde präsentierte das Musical „Abba“ und ließ in glitzernden Disco-Outfits mit „Waterloo“ und „Mamma Mia“ die wilden 70er-Jahre aufleben.

Mit einer aufwendig einstudierten Choreografie zur Musik aus dem Musical „Tanz der Vampire“ tauchte die Faschingshalle beim großen Finale von Prinzen- und Ranzengarde erneut in erstklassige Musical-Atmosphäre ein.

Doch auch die obligatorische Ordensverleihung durfte beim Inthronisationsball nicht fehlen. Ehrenpräsidenten, Vereinsvorsitzende sowie die Stadträte Klaus Bleis und Marc Sturm wurden mit dem Narrenblech ausgezeichnet.

Ganz besonders bedankte sich Faschingspräsident Norbert Bachmann auch bei den vielen freiwilligen Helfern, Trainern und Näherinnen. Abgerundet wurde der prunkvolle Ballabend durch einen Gastauftritt der befreundeten Paartalia aus Aichach.

Aber nicht nur die Garden, auch die Gäste durften tanzen: Für Faschings- und Stimmungsmusik sorgte die Band Soundtrain.