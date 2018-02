2018-02-12 20:54:00.0

Fasching Zell ohne See und Paartalia wirbeln durch die AN-Redaktion

Faschingsgesellschaften besuchen am Rosenmontag die Aichacher Nachrichten und bringen Orden mit. Von Claudia Bammer

Prinzessin Andrea und Prinz Christoph II. von der Paartalia tanzten ihren Walzer in der Redaktion.

Normalerweise besuchen die Aichacher Nachrichten die großen Faschingsveranstaltungen im Wittelsbacher Land. Am heutigen Rosenmontag kam der Fasching zu den Aichacher Nachrichten. Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See mit ihrem Prinzenpaar Ramona I. und Tobi I. aus Griesbeckerzell und die Paartalia aus Aichach statteten der Zeitung einen Besuch ab und gaben natürlich auch Kostproben aus ihrem Showprogramm zum Besten. Für die Paartalia tanzte das Prinzenpaar Andrea und Christoph II. seinen Prinzenwalzer. Die Zeller Garde präsentierte einen Cancan – eine Herausforderung angesichts der beengten Platzverhältnisse. Auch Orden wurden überreicht: Zell ohne See beehrte damit Redaktionsleiter Christian Lichtenstern, die Paartalia überreichte ihren Orden Redaktionssekretärin Claudia Klimes. Beide Faschingsgesellschaften besuchten gestern noch weitere Behörden, Geschäfte und Einrichtungen. Morgen Abend beenden beide die Saison mit dem Kehraus.

Videos von beiden Besuchen finden Sie hier. der Facebook-Seite der Aichacher Nachrichten unter

ANZEIGE

www.facebook.com/AichacherNachrichten/

Eine Bildergalerie zum Paartalia-Faschingstreiben in Aichach am Samstag finden Sie hier.

Eine Bildergalerie zum Faschingsumzug am Sonntag in Zell finden Sie hier.

Weitere Bildergalerien aus der Faschingssaison finden Sie hier.

Und wenn Sie wissen wollen, wo am Faschingsdienstag noch Faschingsumzüge sind, klicken Sie hier.