2017-04-26 17:55:00.0

Polizeibericht Zeugen gesucht: 13-Jährige wird bei Unfall verletzt

Schülerin war mit dem Fahrrad in der Schrobenhausener Innenstadt unterwegs.

In Schrobenhausen ist es am Dienstag um 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 13-jährige Schülerin fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Als sie in die Einmündung der Georg-Leinfelder-Straße in die Gerolsbacher Straße abbiegen wollte, kam ihr ein Autofahrer entgegen, der ebenfalls abbiegen wollte. Laut Polizei kam es dabei zum Zusammenstoß. Der bisher unbekannte Mann stieg aus und erkundigte sich, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Nachdem sie die Frage bejahte, stieg er wieder in sein Auto ein und fuhr weiter. Wie sich erst später herausstellte, wurde die Schülerin doch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich das Mädchen weder an die Automarke noch an das Kennzeichen erinnern. Der Mann ist laut Schülerin ungefähr 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und spricht Hochdeutsch. Er war in einem weißen Wagen unterwegs. Er und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schrobenhausen unter 08252/8975-0 zu melden.(cem)