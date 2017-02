2017-02-03 05:30:00.0

Bürgerversammlung Zinnecker rechnet mit Brandner ab

Ohne den Namen des Petersdorfer Bürgermeisterkollegen zu nennen, verurteilt der Aindlinger Gemeindechef dessen Kritik an den VG-Mitarbeitern Von Evelin Grauer

Aindling Ein Loblied auf die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling stand im Mittelpunkt der Bürgerversammlung am Mittwochabend im Gasthof Moosbräu. Und das nicht ohne Grund. Bürgermeister Tomas Zinnecker hatte sich mächtig über Kritik an der VG aus der Mitgliedsgemeinde Petersdorf geärgert.

Wie berichtet, hatte der dortige Bürgermeister Richard Brandner im November überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Als einen der Gründe gab er an, „die Ressourcen und Möglichkeiten der Aindlinger Verwaltungsgemeinschaft möglicherweise überschätzt“ zu haben. Aus seiner beruflichen Tätigkeit sei er eine andere Form der Verwaltung gewohnt. Oft sei er sich in der Zusammenarbeit mit der VG wie der „Petersdorfer Bittsteller“ vorgekommen und habe sich mehr als Verwalter denn als Gestalter gefühlt.

Zinnecker nannte den Namen Brandner in seinen Ausführungen zwar nicht, aber wohl jedem der 55 Zuhörern – inklusive der zehn Gemeinderäte – im Saal war klar, auf wen sich seine Worte bezogen. Der Aindlinger Bürgermeister und VG-Vorsitzende führte in sechs Punkten aus, dass die VG mit außergewöhnlich guten Leuten bestückt sei. Das machte er unter anderem an den vielen Weiterbildungen, Nebentätigkeiten als Dozenten an der Bayerischen Verwaltungsschule, am „prima Betriebsklima“ und am Geschäftsleiter als Fachautor für kommunales Ortsrecht und kommunale Zusammenarbeit fest.

Zinnecker bedauerte es, dass dieser „Schatz an Kompetenz“ nicht überall so bewertet werde. Er betonte: „Bei allem Verständnis für kommunalpolitische Befindlichkeiten, aber den ausgezeichneten Ruf der eigenen Verwaltung (…) leichtfertig in Misskredit zu bringen, zeugt meines Erachtens von wenig Weitsicht.“

Gemeinschaft bedeute auch einmal Einordnen, Zurückstehen und Rücksicht auf andere Interessenlagen und besonders Vertrauen in die Bürgermeisterkollegen, den VG-Vorsitzenden sowie in die Geschäftsleitung und alle Beschäftigten. Ein Lob hatte Zinnecker in seinem Bericht auch für die Verantwortlichen des TSV Aindling übrig. Diese hätten in der schwierigen Zeit des Insolvenzverfahrens aufgrund der Steueraffäre nicht einfach hingeworfen, sondern den Verein gut weitergeführt. Durch die Einigung vor Gericht werde der Steuerzahler mit keinem Cent belastet.

Der älteste Verein der Marktgemeinde, die Schützen, suchen weiterhin ein neues Vereinsheim. Zinnecker bat alle Bürger, sich zu melden, falls sie Räumlichkeiten hätten, aus denen etwas gemacht werden könnte. Die Seniorenbeauftragte des Marktes, Albertine Ganshorn, sucht ebenfalls nach Helfern.

Zur neuerlichen Klage gegen das geplante Marktzentrum im Herzen Aindlings (wir berichteten) verdeutlichte das Gemeindeoberhaupt, dass nur noch ein Nachbar gegen das Projekt vorgeht. Dieser strengt beim Verwaltungsgerichtshof in München ein Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan an. Die Verhandlung soll im Mai stattfinden.

Am Rande der Versammlung bekräftigte Zinnecker seinen Entschluss, nach dieser Amtsperiode aufzuhören und den Weg für den nächsten Bürgermeister frei zu machen. Die aktuelle Amtsperiode endet 2018.