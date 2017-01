2017-01-10 05:30:00.0

Finanzmarkt Zinstal bringt Stiftungen im Wittelsbacher Land in Bedrängnis

Im Landkreis gibt es zwölf gemeinnützige Stiftungen. Fast alle haben das gleiche Problem wie die Sparer. Für risikolos angelegtes Kapital gibt es kaum Erträge. Von Christian Lichtenstern

Sie helfen Menschen, die an Multipler Sklerose (MS) leiden oder im Altenheim leben. Sie fördern, Bildung, Sport, Kultur, Denkmal- oder Umweltschutz. Sie unterstützen Pflege- und Adoptivkinder, beziehungsweise deren Familien oder ganz einfach bedürftige Menschen. Und sie haben (fast) alle ein Problem, das mittlerweile jeder Sparer bestens kennt: Den historisch niedrigen Zins. Zwölf gemeinnützige Stiftungen haben ihren Sitz im Landkreis Aichach-Friedberg (siehe Infoartikel). Die Aichacher Spitalstiftung sorgt schon seit über 650 Jahren für die „Unterbringung und Verpflegung armer Aichacher Bürger und Bürgerswitwen“. Andere, wie die Stiftung der Sozialstation in Friedberg, wurden erst vor zehn Jahren gegründet.

Stiftungen finanzieren ihre Aktivitäten vor allem mit Erträgen aus dem eigentlichen Stiftungsvermögen. Laut Stiftungsrecht müssen die Einrichtungen ihr Kapital ungeschmälert erhalten. Für die ist die aktuelle Zinslage ein großes Problem. Wer gleichzeitig Spenden sammelt und dann weitergibt, kann das Zinstal besser überbrücken. Das Heilig-Geist-Spital in der Aichacher Innenstadt mit rund 80 Pflegeplätzen finanziert sich zum Großteil aus den Heimentgelten der Bewohner, aber auch aus den Einnahmen durch die Bewirtschaftung von rund 300 Hektar Wald und Immobilien, die der Stiftung gehören. Hier ist also der Holzpreis wichtig und weniger, wie hoch aktuell der Zins steht. Doch die meisten Stiftungen leiden. Vier Fünftel der bei einer deutlandweiten Umfrage befragten Stiftungen geben an, dass ihre Fördermöglichkeiten gegenüber den vergangenen Jahren sinken werden. Derzeit gibt es in der Republik über 21000 Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von rund 100 Milliarden Euro. Diese Zahl ist übrigens eine sehr konservative Schätzung der Vermögensverhältnisse. Deutschland gilt als Land der Stifter.

ANZEIGE

Birgit Cischek ist als Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen gleich für drei gemeinnützige Stiftungen ihrer Bank zuständig: Aichach (Stiftungsvermögen 2017: eine Million Euro), Pöttmes (640000 Euro) und Schrobenhausen (550000 Euro). Bei allen drei sei das Geld „sehr konservativ angelegt“, sagt Cischek. Sprich: völlig risikolos. Noch lebe man von den Erträgen aus Anlagen in früheren Jahren mit deutlich besseren Konditionen. Aber das Geld werde zur Streuung auch mit unterschiedlichen Fälligkeiten angelegt und jedes Jahr muss ein Teil des Stiftungskapitals wieder neu investiert werden – mit niedrigen Zinsen. Die Sparkassenstiftungen sammeln keine Spenden – sie verteilen nur Erträge. Insgesamt wurden zuletzt rund 25000 Euro im Jahr ausgeschüttet. Zum Beispiel für neue Instrumente der Aichacher Musikschule, für die künstlerische Gestaltung der Aussegnungshalle am Neuen Friedhof in Aichach oder für Spielgeräte in den drei Pöttmeser Kindergärten.

Wenn die Zinsen weiter so weit unten bleiben, dann müssen viele Stiftungen auch zwangsläufig ihre Spenden herunterfahren. Wobei die Einrichtungen der Sparkasse nicht den gleichen Druck haben wie eine Zweckstiftung, die zum Beispiel ein bestimmtes Kinderheim kontinuierlich unterstützt oder gar am Leben erhält. Die drei Sparkassen-Stiftungen entscheiden jedes Jahr neu, welche Einrichtung oder welches Projekt mit wie viel Geld gefördert wird. Welche große Hilfe durch eine Stiftung möglich ist, zeigt die Hannes und Lissy Meisinger Multiple Sklerose Stiftung in Aichach. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und den Spenden sind in 30 Jahren seit der Gründung über eine Million Euro an Menschen, die durch MS pflegebedürftig sind, aber auch für die Erforschung der Krankheitsursachen und wirksamer Behandlungsmethoden geflossen.

Für Luise Vogg aus Aichach, Vorsitzende der vergleichsweise kleinen Stiftung „Pfad für Kinder“, sind die aktuellen Zinserträge nicht mehr der Rede wert: „Das kann man vergessen.“ Bei einem Zinssatz von 0,05 Prozent würden die derzeit weniger als 100 Euro einbringen. Ohne Spenden könnte ihre Stiftung niemanden unterstützen. In diesem Jahr seien noch die letzten Anlagen aus guten Jahren ausgelaufen.

Von einer Lockerung der Stiftungsauflagen durch den Gesetzgeber, also beispielsweise der Zulassung risikoreicher Anlagen für das Kapital wie Aktien, hält Sparkassenchefin Birgit Cischek übrigens gar nichts. Es bleibe nichts anderes übrig, als auf die Zinswende zu warten.