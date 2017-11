2017-11-08 16:55:00.0

Hilfsorganisation Zischen von Granatwerfern begleitet Telefonate

Für den Aichacher Förderverein Aktion Jemenhilfe wird es immer schwieriger in dem kriegsgeschüttelten Land zu helfen. Die Menschen hungern Von Gerlinde Drexler

Aichach Von dramatischen Lebensumständen im Jemen spricht Aenne Rappel in ihrem Jahresbericht. Sie ist die Vorsitzende des Aichacher Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe. Den Kontakt in das Kriegsland hält sie seit Langem nur noch telefonisch. Die gute Nachricht: Alle Mitarbeiter in dem vom Förderverein gebauten Krankenhaus in Al Mihlaf und die von der Jemenhilfe betreuten Kinder leben noch und sind gesund.

Seit 18 Jahren schon steht das Krankenhaus. „Unser Inventar ist inzwischen etwas abgewirtschaftet“, sagt Rappel und erklärt auch gleich, warum das so ist: „Alles Inventar war ja schon in Deutschland im Gebrauch und wurde hier bereits ausgemustert.“

Jetzt hofft der Verein, dass er aus dem Fonds der Firma Bosch einen Zuschuss für die Erneuerung des Inventars beziehungsweise für den Bau einer Isolierstation bekommt. Die Vorsitzende weiter: „Diese wird im Hinblick auf die grassierende Cholera-Epidemie dringend notwendig.“

Sauberes Wasser gibt es im Jemen kaum noch – wenn es überhaupt welches gibt. Das führte zu der Seuche, von der laut Rappel Fachleute annehmen, dass bis Ende des Jahres eine Million Menschen im Land betroffen sein werden.

Die Zustände im Land beschreibt die Vorsitzende so: „Die Flughäfen sind geschlossen, die Häfen zerstört oder blockiert.“ Die Menschen leiden Hunger. Auch, weil die Fabriken geschlossen sind und die Männer kein Gehalt bekommen. Das gilt auch für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Lehrer zum Beispiel hätten monatelang kein Gehalt mehr bekommen, so die Vorsitzende. Die Folge ist, dass Schulen und Universitäten geschlossen sind. In Taiz, wo die Jemen Kinderhilfe ein Haus hat, gebe es keine Polizei mehr.

Für die Einwohner der Stadt ist es nicht nur wegen der Bomben gefährlich, auf die Straße zu gehen. Rappel sagt: „Islamischer Staat (IS), Al Kaida, die Huthis und die Regierungstruppen liefern sich heftige Kämpfe.“ Bei ihren Telefonaten höre sie das Zischen der Granatwerfer, sagt die Vorsitzende. „Die Nachrichten und Bilder, die mich erreichen, sind so entsetzlich, dass man es gar nicht beschreiben kann.“

Im Krankenhaus in Al Mihlaf sind die Mitarbeiter vor Ort und behandeln verletzte Krieger aller Parteien. Das hat seinen Grund, erklärt die Vorsitzende des Fördervereins: „Dadurch ist es immer noch möglich, Medikamente und Verbandsmaterial zu bekommen.“ Alles sei aber furchtbar teuer.

In Al Mihlaf nach dem Rechten zu sehen, ist für Scheich Sadeq, Rappels Vertrauten im Jemen, inzwischen nahezu unmöglich. Die Vorsitzende über den Hintergrund: „Da einige Menschen wissen, dass er mit Deutschen zusammenarbeitet, ist die Gefahr, dass sich IS-Kämpfer seiner bemächtigen, zu groß.“ Nur mithilfe von Schleppern war es einem Vertrauten von Sadeq gelungen, in das 35 Kilometer entfernte Al Mihlaf zu kommen. Er brauchte drei Tage für die Distanz.

In Taiz kümmert sich Sadeq im Namen der Jemen Kinderhilfe nicht nur um die „eigenen“ rund 20 Kinder. Dazu kommen etwa 20 Kriegswaisen. Die Mädchen mit ein paar Kriegerwitwen, die auch obdachlos sind, leben in einem verlassenen Haus zusammen. Sadeq bringt Lebensmittel und auch Geld für Arztbesuche und Medikamente. Die Frauen, von denen eine Lehrerin ist, haben jetzt Privatunterricht für diese Kinder organisiert. Die obdachlosen Jungs leben im Treppenhaus bei der Kindergruppe der Jemenhilfe.

Sadeq selbst bräuchte dringend eine gute ärztliche Versorgung. Nach wie vor sei der Jemen jedoch ein sogenanntes sicheres Herkunftsland, sagt Rappel. Für Sadeq bedeutet das: „Er hat keine Chance, als Flüchtling hier anerkannt zu werden und auch als Gast bekommt er derzeit kein Visum.“ Ebenso sei es fast unmöglich, aus dem Land zu kommen. „Wir sind froh, dass die Bankverbindung immer noch steht und wir Geld problemlos überweisen können.“