2017-05-17 17:52:00.0

Paartalbahn Zugverkehr bei Hörzhausen unterbrochen

14-Jähriger läuft bei Hörzhausen übers Gleis der Paartalbahn und löst Großeinsatz aus

Schrobenhausen-Hörzhausen Ein 14-Jähriger aus der Stadt Schrobenhausen hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr einen Großeinsatz im Schrobenhausener Stadtteil Hörzhausen ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, nahm er eine Abkürzung über die Gleise. Ein Lokführer, der mit der Paartalbahn in Richtung Schrobenhausen fuhr, leitete eine Notbremsung ein. Weil er sich nicht sicher war, ob er jemanden überfahren hatte, eilte ein Großaufgebot von Polizei, Bayerischem Roten Kreuz und Feuerwehr zum Hörzhausener Bahnhof. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Mutter des Buben gab schließlich Entwarnung. Ihr Sohn hatte daheim erzählt, dass der Zug seinetwegen hatte bremsen müssen. Daraufhin verständigte die Frau die Einsatzkräfte, dass nichts passiert war. Der Zugverkehr wurde bald darauf wieder freigegeben. Gegen den 14-Jährigen wird laut Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (nsi)