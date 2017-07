2017-07-12 13:35:00.0

Fest Zum Jubiläum läuft die neue Hochwasserpumpe

Die Freiwillige Feuerwehr Gundelsdorf feiert ihr 130-jähriges Bestehen. Gäste kommen auch aus Niederösterreich. Den Grundstein für den Kontakt legte ein Monteur Von Josef Mörtl

Pöttmes-Gundelsdorf Gleich zwei Jubiläen feierte die Freiwillige Feuerwehr in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) am Wochenende. Zum einen beging die im Jahre 1887 gegründete Wehr ihr 130-jähriges Bestehen, zum anderen wurde die seit 30 Jahren bestehende Freundschaft mit der Feuerwehr Ollern aufgefrischt. An drei Tagen boten die Gundelsdorfer den Gästen aus Niederösterreich ein buntes Programm, ehe die Ollerner am Sonntagnachmittag schon ein wenig mitgenommen wieder in ihren Reisebus stiegen und die Heimreise antraten.

In den 80er-Jahren war der damals junge Ludwig Lesti, ein aktiver Feuerwehrler, in Ollern – vor den Toren Wiens – auf Montage. Dort wurden die ersten Kontakte geknüpft. Nach Gundelsdorf kamen die Niederösterreicher erstmals im Jahre 1987. Damals feierten sie das Fest zum 100. Jubiläum der Gundelsdorfer Wehr mit. Seitdem gab es immer wieder gegenseitige Besuche und die freundschaftlichen Bande wurden fester geknüpft.

Am Wochenende nun, als die Gundelsdorfer ihr 130-jähriges Bestehen begingen, reiste eine 24-köpfige Delegation aus Ollern nach Gundelsdorf. Nach der herzlichen Begrüßung am Freitagabend stand am Samstag ein abwechslungsreiches Programm auf der Tagesordnung. Am Samstagnachmittag wurden der Milchviehbetrieb Grießer in Ingstetten sowie die Schweinezucht Kröpfl in Koppenzell angeschaut. Und zudem lud der Schleppjagdverein Bayern zu einer Schauschleppe ein. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen. Abends wurde dann beim Gundelsdorfer Feuerwehrhaus in zwei Zelten bei fetziger Musik die Freundschaft aufgefrischt.

Am Sonntagvormittag galt es dann, das eigentliche Jubiläum zu feiern. Vor dem Feuerwehrhaus stellten sich die Fahnenabordnungen beider Wehren zu einem Kirchenzug zur Heilig-Kreuz-Kirche auf. Dort angekommen, marschierten sie feierlich in das Gotteshaus ein, wo Altpfarrer Othmar Kahlig den Festgottesdienst hielt. In seiner Predigt erinnerte er an die Anfangsjahre der Gundelsdorfer Wehr, die sich immer in den Dienst des Nächsten stellte. Nach dem Gottesdienst wurden die Feuerwehrler beider Wehren und die vielen Gundelsdorfer von der Küche der Feuerwehr verköstigt. Anschließend tauschten Vorsitzender Paul Grießer und der Ollerner Kommandant Stefan Obermeisser Gastgeschenke aus.

Bevor die Österreicher nach Hause fuhren, wurde den Besuchern noch einiges geboten. Gundelsdorfs Zweiter Kommandant Rudi Zettl stellte eine neue Anschaffung der Wehr vor: eine Hochwasserpumpe, die 1500 Liter in der Minute abpumpen kann. Die Spechtenhauser Chiemseepumpe finanzierten die Marktgemeinde Pöttmes und die Gundelsdorfer Feuerwehr gemeinsam. An einer Wassertonne vor dem Feuerwehrhaus wurde die neue Pumpe in ihrer Wirkung bestaunt. Gleich daneben konnten die Besucher sich praktisches Wissen an einem Defibrillator aneignen. Und auch die Österreicher zeigten, was sie können. Sie bauten in Windeseile eine Saugleitung zusammen. Mit dieser Vorführung werden sie 2020 beim österreichischen Landesentscheid antreten.