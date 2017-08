2017-08-14 11:24:00.0

Aichach Zusammenhalt in einer Mustersiedlung

Vor 35 Jahren wurde Unterwittelsbacher Krausgelände zum Modell für Wohnbauland. Seinerzeit freute sich aber nicht jeder über das neue Baugebiet. Warum jedes Jahr gefeiert wird Von Josef Gschwandner

Aichach-Unterwittelsbach Sie war einmal eine Mustersiedlung, jetzt ist die Kraussiedlung im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach 35 Jahre alt. Dieser Geburtstag stand diesmal im Mittelpunkt des traditionellen Siedlungsfestes. Franz Weßner nahm ihn zum Anlass, um in Wort und Bild an die Anfänge der ehemaligen Mustersiedlung vor 35 Jahren zu erinnern.

Im Sommer 1979 hatte der damalige Bürgermeister Alfred Riepl für die Stadt das Vorkaufsrecht für das 19 Hektar große Areal am südlichen Ortsrand von Unterwittelsbach gesichert. Es wurde Krausgelände genannt, in Anlehnung an den Namen des Vorbesitzers.

Im Februar 1980 konnte man in der Zeitung lesen, dass Diplom-Ingenieur Meindel und Diplom-Ingenieur Wilfried Wurtz die Planung fürs Krausgelände übernommen hatten. Dort sollten etwa 70 Häuser entstehen. Die Unterwittelsbacher Bürger standen der Siedlung zunächst skeptisch gegenüber. Der frühere Bürgermeister und Stadtrat Josef Gail wurde damals in der Zeitung so zitiert: „Ich möchte ja net, aber I weiß, dass hier nicht leicht jemand was sagt, bevor I wos sog.“ Er machte kein Geheimnis daraus, dass er gegen die Bebauung des Krausgeländes war. Für die bessere Lösung hielt er es, wenn man die Leute in Ortschaften wie Algertshausen, Oberbernbach oder Oberwittelsbach ansiedeln würde. Zahlreiche Bürger bekundeten die Sorge um Spekulationen. Dem trat der damalige Aichacher Bürgermeister Alfred Riepl entgegen. Jeder Käufer müsse innerhalb von fünf Jahren bauen oder das Grundstück wieder an die Stadt zurückgeben, versicherte er.

Im März 1981 teilte Stadtbaumeister Walter Ducrue mit, dass zunächst die Erschließung des Krausgeländes vorgenommen werde. Die Stadt werde hierfür 800000 Mark investieren müssen. Bereits ab Juni 1981 sollen die ersten Grundstücke laut Riepl verkauft werden. Als „Aichacher Modell“ soll das neue Siedlungsgebiet in die Fachbegriffe der Wohnungsbaupolitiker eingehen, hieß es.

Am 7. Mai 1981 begann die Erschließung. Von den 67 Bauplätzen standen 50 zur Verfügung, 17 behielt die Stadt Aichach als Tauschobjekt für sich. Für den Verkauf wurde ein Punktekatalog aufgestellt, der insgesamt sieben Kriterien beinhaltete. So wurden zum Beispiel Unterwittelsbacher Bürger bevorzugt, gefolgt von Aichachern. Weitere Punkte brachte die Tatsache, dass ein Bewerber noch kein Bauland besaß. Junge oder kinderreiche Familien waren ebenso als Kriterien festgelegt wie besondere soziale Gesichtspunkte oder besondere städtische Interessen. 250 Leute bewarben sich um die 550 bis 800 Quadratmeter großen Bauplätze. Der Preis war lukrativ. Ein Quadratmeter kostete 100 Mark: 60 Mark für das Grundstück, 40 für die Erschließung.

Am 15. Mai 1982 lautete eine Schlagzeile in der Zeitung: „Krausgelände und Kreisgutwiese stellen die dicksten Brocken für Aichach dar.“ In einem Schreiben der Stadt wurde der Baubeginn für private Maßnahmen angekündigt: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es aufgrund der günstigen Witterungsverhältnisse und des raschen Baufortschritts möglich wird, mit den privaten Baumaßnahmen bereits am Montag, den 2. August 1982, im Krausgelände zu beginnen.“ Am 30. Juli lud Bürgermeister Riepl zu einem kleinen Umtrunk. Nach seiner Ansprache überließ er es Michael (fünf Jahre) und Anita (sechs Jahre) Löscher, das weiß-blaue Band durchzuschneiden und damit das erschlossene Krausgelände seiner Bestimmung zu übergeben. Am 23. August 1982 waren schon 20 Baupläne genehmigt, am 16. Oktober standen bereits 18 Rohbauten. Im Dezember bezog Anneliese Kugelmann ihr neues Eigenheim.

Die Siedler Kerner, Skiebe, Stegmann und Weßner vereinbarten mit der Stadt, sich um die Pflege der Grünanlagen zu kümmern. Dafür erhalten die Bewohner bis zum heutigen Tag 100 Liter Bier und fünf Kasten Limo und Spezi für die Kinder. Dies ist die Grundlage für das jährliche Siedlungsfest. Darüber hinaus wurden am 4. Mai 1996 (Pfarrer Schwarz), 1. Mai 2004 (Kaplan Gugler) und 1. Mai 2010 Maibäume errichtet. Ein so toller Zusammenhalt ist in einer Siedlung keine Alltäglichkeit. (mit AN)