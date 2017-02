2017-02-02 20:02:00.0

Polizeibericht Zwei Autos brechen in Straße ein

Wasserrohrbruch ist die Ursache für Autopannen der besonderen Art

Ein Wasserrohrbruch ist zwei Autofahrern am Donnerstag in Röhrmoos (Landkreis Dachau) zum Verhängnis geworden. Eine 26-Jährige war mit ihrem Renault kurz nach Mitternacht auf der Flurstraße unterwegs, als plötzlich die Straßendecke unter ihr einbrach. Dadurch wurde das Auto am Unterboden beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Frau zunächst weiterfahren, wenige Meter weiter brach die Straße aber wieder ein. Ein am Rand geparkter VW kippte daraufhin in das Loch. Ein Abschleppdienst musste das Auto schließlich herausheben. Nach erster Einschätzung der Polizei Dachau wurde der VW nicht beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Röhrmoos musste die Straße komplett sperren. Laut Polizei sollte der Schaden gestern behoben werden. (AN)