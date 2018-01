2018-01-12 19:12:00.0

Polizei Zwei Autos prallen zusammen: Fahrer flüchtet

Bei Kissing stößt ein Porsche mit einem Kleinwagen zusammen. Der Fahrer hält an, doch der andere macht sich aus dem Staub.

Als ein Fahrer mit seinem Porsche am Donnerstag gegen 17 Uhr von Ottmaring in Richtung Altkissing unterwegs war, stieß er an einer Engstelle mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer hielten an. Doch bis der Porsche-Fahrer eine geeignete Stelle fand, war der Fahrer des roten Kleinwagens verschwunden. Am Porsche entstanden mehrere Schrammen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter Telefon 0821/3231710 zu melden.