2018-01-19 09:08:00.0

Einsatz Zwei Brände an einem Tag...

...so lautete die Übungsaufgabe für sechs Lechrain-Feuerwehren.

Ein Garagenbrand mit drei eingeschlossenen Menschen, gefolgt von einem Küchenbrand mit zwei Vermissten – diese zwei anspruchsvollen Szenarien haben sechs Feuerwehren vom Lechrain an einem Übungstag bewältigt.

Kreisbrandmeister Helmut Hartmann hatte den Tag zusammen mit den Kommandanten der Feuerwehren aus Willprechtszell-Schönleiten, Alsmoos-Petersdorf, Stotzard, Rehling, Todtenweis und Aindling organisiert. Es sollten Aufgaben gestellt werden, wie sie tagtäglich vorkommen können. Als Übungsobjekt bot sich das alte Lehrerwohnhaus in Alsmoos an, das in nächster Zeit abgerissen wird. Beim ersten Einsatz lautete der Alarm: „Garagenbrand mit drei eingeschlossenen Personen bei starker Rauchentwicklung“. Solche Übungen sollen die Geräteträger auf die realen Einsätze vorbereiten und den richtigen Umgang in Stresssituationen simulieren.

Menschenrettung geübt unter realistischen Bedingungen

Für die Atemschutzgeräteträger war das die Möglichkeit, unter realitätsnahen Bedingungen Menschenrettung und die Brandbekämpfung zu üben. Dabei ging es unter anderem auch um eine schnelle Rettung mit der Steckleiter aus dem ersten Stock.

Das zweite Szenarium wurde für die Einsatzkräfte nicht leichter. Es hieß: „Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung und das Feuer droht sich auszubreiten auf das nächste Stockwerk, zwei Personen werden vermisst.“ Das bedeutete einen Innenangriff mit Atemschutz unter erschwerten Bedingungen.

Nach jeder Übung fand eine Nachbesprechung statt. Die Einsatzkräfte diskutierten laut Mitteilung kritisch und konstruktiv gemeinsam ihre Arbeit. Auch Unklarheiten wurden angesprochen. Kreisbrandmeister Hartmann zeigte sich danach sehr zufrieden mit den Abläufen und bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme. (AN)