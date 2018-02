2018-02-06 16:16:00.0

Dasing Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe

In Dasing gab es am Wochenende zwei Einbrüche. Warum die Polizei auf entscheidende Spuren hofft.

Ein bislang unbekannter Täter stieg am vergangenen Wochenende in ein Dasinger Firmengebäudes ein und entwendete dort mehrere Hundert Euro Bargeld. Allerdings hinterließ der Täter sein Einbruchswerkzeug am Tatort. Dieses wird nun auf mögliche Spuren untersucht. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. ´Gestern schlug in den frühen Morgenstunden abermals ein Einbrecher in Dasing zu und verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang zu einem Café. Dabei hatte er es nicht auf das Bar- und Wechselgeld abgesehen. Vielmehr richtete sich sein Augenmerk auf die aufgestellten Spielautomaten. Diese brach er auf und entwendete das darin befindliche Münzgeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. (AN)